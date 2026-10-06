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Ligue 1

Monaco prête un joueur à Laval

Par Allan Brevi
1 min.
Filipe Luis @Maxppp

Oumar Konaté va quitter provisoirement l’AS Monaco pour poursuivre sa progression en Ligue 2. D’après L’Équipe, le jeune attaquant ivoirien de 19 ans, arrivé en Principauté à l’été 2025, avait été aperçu durant la préparation estivale avant de faire ses débuts en Ligue 1 lors de la première journée face au Havre, le 23 août dernier.

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Le club monégasque a décidé de le prêter jusqu’à la fin de la saison au Stade Lavallois, actuellement dernier de Ligue 2. Comme le précise L’Équipe, cette opération est pensée comme un prêt de développement et ne comporte aucune option d’achat. Konaté, international U20 ivoirien, aura ainsi l’occasion d’accumuler du temps de jeu et de poursuivre son apprentissage loin de la Principauté.

Pub. le - MAJ le
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