Chelsea a fixé le prix d’Enzo Fernández à plus de 100 M€

Le Real Madrid prépare un mercato d’ampleur pour l’été 2026, avec une enveloppe globale qui pourrait dépasser les 320 millions d’euros pour deux cibles prioritaires. Le club madrilène désormais dirigé par José Mourinho aurait déjà avancé sur plusieurs dossiers majeurs, mais vise surtout deux profils identifiés pour transformer son entrejeu et son secteur offensif. Dans ce contexte, la piste Enzo Fernández apparaît comme la priorité du milieu de terrain, tandis que Michael Olise est ciblé pour renforcer l’animation offensive, avec une valorisation qui pourrait dépasser les 200 M€.

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Dans le même temps, The Athletic apporte des précisions importantes sur la stratégie globale de Chelsea. Le club londonien, à présent dirigé par Xabi Alonso, aurait fixé le prix d’Enzo Fernández à environ 140 millions d’euros, tout en se montrant ouvert à plusieurs ventes pour équilibrer son effectif. Plusieurs joueurs sont concernés par un potentiel départ dès cet été, à commencer par Nicolas Jackson ou encore Marc Guiu, dont l’avenir pourrait s’écrire loin de Stamford Bridge, en prêt ou de manière définitive. Liam Delap figure également parmi les éléments susceptibles de quitter le club. Une politique claire qui confirme la volonté de Chelsea de restructurer son effectif.