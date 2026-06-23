Menu Rechercher
Commenter 7
Premier League

Chelsea a fixé le prix d’Enzo Fernández à plus de 100 M€

Par Allan Brevi
1 min.
Enzo @Maxppp

Le Real Madrid prépare un mercato d’ampleur pour l’été 2026, avec une enveloppe globale qui pourrait dépasser les 320 millions d’euros pour deux cibles prioritaires. Le club madrilène désormais dirigé par José Mourinho aurait déjà avancé sur plusieurs dossiers majeurs, mais vise surtout deux profils identifiés pour transformer son entrejeu et son secteur offensif. Dans ce contexte, la piste Enzo Fernández apparaît comme la priorité du milieu de terrain, tandis que Michael Olise est ciblé pour renforcer l’animation offensive, avec une valorisation qui pourrait dépasser les 200 M€.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, The Athletic apporte des précisions importantes sur la stratégie globale de Chelsea. Le club londonien, à présent dirigé par Xabi Alonso, aurait fixé le prix d’Enzo Fernández à environ 140 millions d’euros, tout en se montrant ouvert à plusieurs ventes pour équilibrer son effectif. Plusieurs joueurs sont concernés par un potentiel départ dès cet été, à commencer par Nicolas Jackson ou encore Marc Guiu, dont l’avenir pourrait s’écrire loin de Stamford Bridge, en prêt ou de manière définitive. Liam Delap figure également parmi les éléments susceptibles de quitter le club. Une politique claire qui confirme la volonté de Chelsea de restructurer son effectif.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Chelsea
Real Madrid
Enzo Fernández

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Enzo Fernández Enzo Fernández
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier