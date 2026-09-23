Lens : Franjo Ivanovic, «je suis un joueur de Benfica, je serai de retour l’été prochain»

Recrue importante de Benfica l’année dernière, le buteur croate Franjo Ivanovic (22 ans) avait connu un premier exercice décevant avec les Aigles (8 buts et 3 passes décisives en 43 rencontres). Des performances qui ont poussé Benfica à le prêter pour qu’il retrouve son efficacité. C’est pour cela qu’il a rejoint le Racing Club de Lens cet été sous la forme d’un prêt sec sans option d’achat. Disputant six matches pour 2 buts inscrits, il a pu ainsi retrouver la sélection.

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En conférence de presse, Franjo Ivanovic n’a pas vraiment ouvert la porte au fait de rester dans le nord de la France au-delà de cette saison : «je suis très content d’y être allé, je pense que c’était une bonne étape pour moi. J’ai très bien commencé, maintenant il y a eu un changement d’entraîneur, ça fait partie du football, c’est la décision du club. Je suis un joueur de Benfica, je serai de retour l’été prochain, on verra.»