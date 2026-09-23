Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Lens : Franjo Ivanovic, «je suis un joueur de Benfica, je serai de retour l’été prochain»

Par Aurélien Macedo
1 min.
Franjo Ivanovic (Lens) @Maxppp

Recrue importante de Benfica l’année dernière, le buteur croate Franjo Ivanovic (22 ans) avait connu un premier exercice décevant avec les Aigles (8 buts et 3 passes décisives en 43 rencontres). Des performances qui ont poussé Benfica à le prêter pour qu’il retrouve son efficacité. C’est pour cela qu’il a rejoint le Racing Club de Lens cet été sous la forme d’un prêt sec sans option d’achat. Disputant six matches pour 2 buts inscrits, il a pu ainsi retrouver la sélection.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, Franjo Ivanovic n’a pas vraiment ouvert la porte au fait de rester dans le nord de la France au-delà de cette saison : «je suis très content d’y être allé, je pense que c’était une bonne étape pour moi. J’ai très bien commencé, maintenant il y a eu un changement d’entraîneur, ça fait partie du football, c’est la décision du club. Je suis un joueur de Benfica, je serai de retour l’été prochain, on verra.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Franjo Ivanović

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Franjo Ivanović Franjo Ivanović
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier