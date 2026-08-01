Le clan de Mika Godts confirme un accord de principe avec le PSG !

Le Paris Saint-Germain accélère dans le dossier Mika Godts. Révélé dans la soirée de vendredi, l’intérêt du club parisien pour l’ailier de 22 ans évoluant à l’Ajax Amsterdam est plus que concret. Comme nous vous l’avons confirmé, Mika Godts a donné son accord pour rejoindre le club de la capitale, son profil étant particulièrement apprécié par Luis Campos et Luis Enrique.

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Une information confirmée par l’agent du joueur en personne. Dans des propos tenus auprès du média néerlandais De Telegraaf, Niels de Jonck a indiqué qu’un terrain d’entente avait trouvé entre son client et les dirigeants parisiens pour une arrivée prochaine en France. « Le PSG a montré qu’il voulait absolument avoir Mika. Et Mika veut aller à Paris, mais cela me semble logique si vous pouvez aller de l’Eredivisie au double vainqueur de la Ligue des Champions », a indiqué De Jonck.

Accord trouvé avec Godts, reste à convaincre l’Ajax

Si le joueur ayant disputé 113 matchs avec l’Ajax pour un total de 25 buts et de 27 passes décisives est donc emballé par une arrivée à Paris, le club néerlandais ne compte, de son côté, pas se laisser faire. Plus tôt dans la journée de ce samedi, Jordi Cruijff - directeur technique du club ajacide - avait tenté de refroidir les ardeurs parisiennes, affirmant que l’Ajax souhaitait conserver Godts au moins une saison de plus. « Nous sommes très satisfaits de Mika. Pas seulement pour ses buts et ses passes décisives, mais aussi pour son professionnalisme. Nous voulons gagner des titres et nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre. Nous souhaitons le garder au moins encore un an », avait-il indiqué également au Telegraaf.

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Interrogé sur cette sortie, Niels de Jonck semble persuadé que la transaction se réalisera : « de cette façon, tout le monde a son intérêt. C’est normal. Je suis convaincu que les clubs se sortiront des frais de transfert. » Reste désormais à savoir si Godts rejoindra bel et bien le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Si, oui, à combien. L’international belge (2 sélections) est valorisé à 35 millions d’euros sur Transfermarkt.