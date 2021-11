Vasco : les larmes de Nenê

Revenu à Vasco depuis quelques mois, Nenê (40 ans) avait l'objectif de faire remonter les siens en Série A. Oui, mais voilà, les Cariocas ont subi une sacrée claque contre Botafogo ce week-end (4-0, 34e journée de Série B). Un résultat qui, à quatre journées de l'issue du championnat, ruine presque tous les espoirs de promotion (8 points les séparent de Goias, quatrième). Au sortir de la rencontre, l'attaquant, passé par l'AS Monaco et le Paris SG notamment, s'est effondré en larmes au micro de TV Globo.

«Nous sommes dans le même bateau et nous devons avoir honte. Je suis dans cet état parce que c'est la deuxième fois que je reviens pour aider le club et je sens que j'ai raté. Mais Dieu sait tout. Je ne vais pas baisser la tête. Je sais que j'ai donné tout ce que j'avais et je vais continuer jusqu'à la dernière seconde. Je vais rester jusqu'à ce que Vasco remonte, comme la première fois», a glissé le gaucher, auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 10 apparitions. Sous contrat jusqu'en décembre 2022, Nenê dispose d'une clause pour partir en janvier si le club ne remonte pas. Mais il a été clair, il n'a pas l'intention de partir.