Terrible nouvelle pour les stars de Chelsea !

C’est une nouvelle saison décevante qui va s’achever pour Chelsea. Les Blues, après un mercato estival pendant lequel ils ont dépensé plus de 300 millions d’euros, ont enchaîné les mauvais résultats, qui ont coûté la tête à Enzo Maresca, puis à Liam Rosenior. Une saison à oublier, clairement, et sur les rives de la Tamise, on se concentre déjà sur le prochain exercice.

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Sauf que cet été, les Londoniens risquent de devoir faire leur mercato avec un pouvoir d’achat bien inférieur à celui auquel ils étaient habitués. En raison de l’absence de revenus liés à la Ligue des Champions, mais pas que, puisque les récents résultats financiers des pensionnaires de Stamford Bridge étaient catastrophiques, avec un résultat négatif de 328 millions d’euros de pertes avant impôts, un "record" négatif dans l’histoire du foot anglais. Le tout, dans un contexte où le fair-play financier de la Premier League se veut plus strict que jamais.

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Des salaires considérablement réduits

The Telegraph indique tout de même que les Blues s’étaient un peu protégés en vue d’un possible scénario catastrophe. Effectivement, les dirigeants des Blues avaient inclus des clauses dans les contrats des joueurs stipulant qu’en cas d’absence de Ligue des Champions, leurs salaires seraient considérablement revus à la baisse. Les Londoniens ont l’habitude de proposer des salaires pas forcément énormes, mais compensés avec de juteuses primes et autres bonus, auxquels certains joueurs n’auront donc pas le droit. Et il s’agirait de pertes considérables. Les noms de Reece James et de Moisés Caicedo, qui ont récemment signé de nouveaux contrats, sont cités comme potentielles victimes.

Une stratégie qui va limiter les dégâts financiers pour Chelsea, mais qui pourrait aussi avoir des conséquences négatives et donc se retourner contre la direction. Il y a fort à parier que de nombreux joueurs n’apprécieront pas de voir leurs émoluments réduits, et d’autres clubs pourraient en profiter. Surtout que beaucoup de joueurs comme Enzo Fernandez, Marc Cucurella, Cole Palmer, Alejandro Garnacho et João Pedro sont convoités. Affaire(s) à suivre…