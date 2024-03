Ligue 1 : la grosse confidence de Laurent Nicollin sur la vente des droits TV

Dans une dizaine de rencontres, la Ligue 1 édition 2023-2024 rendra son verdict final. Mais en attendant, tous les regards sont braqués vers l’avenir. Outre le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain en fin de saison, la question de la vente des droits TV de la Ligue 1 demeurent également au centre des préoccupations. Depuis plusieurs mois, les négociations s’intensifient entre Vincent Labrune et les diffuseurs tels que DAZN, BeIN Sports ou encore la chaîne TF1 qui souhaite acquérir le lot 4, soit celui correspondant au magazine dominical de 10h à 14h. Fortement impliqué dans ce dossier, Laurent Nicollin a confié lors d’une interview accordée au Journal du dimanche que celui-ci pourrait être proche de son dénouement.

«Je pense que d’ici fin mars-début avril, on y verra plus clair. J’ai un devoir de réserve, mais j’ai quelques échos et je suis optimiste de nature. On attend que tout soit officialisé, validé et mis sous écrit. Quant au fameux milliard d’euros qui était espéré, dans la vie il faut avoir des objectifs, tracer une route et avancer. On n’a peut-être pas tout paramétré, mais le travail fait par la LFP a été assez exceptionnel. Vincent Labrune a été critiqué par certains de vos confrères, et j’espère qu’on pourra dire, quand on aura le chiffre définitif, qu’on est fier d’avoir un président comme lui. J’espère qu’on sera entre 700 et 800 millions d’euros, ce qui serait un beau coup», a commenté le dirigeant de Montpellier.