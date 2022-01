OL-PSG : la réaction à chaud de Thilo Kehrer

Ce dimanche, pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain se sont quittés bons amis (1-1) au Groupama Stadium. Thilo Kehrer a répondu à l'ouverture du score de Lucas Paqueta pour éviter au club de la capitale de subir sa deuxième défaite de la saison 2021-2022 en championnat. Présent au micro de Prime Video après le coup de sifflet final, le buteur allemand du jour a livré son analyse de cette rencontre.

« On prend 1 point, on voulait gagner et je pense qu'on peut tous faire mieux. On doit faire mieux pour les prochains objectifs qu'on a. Je ne sais pas si c'est un bon point, on doit l'accepter. Lyon c'est une bonne équipe, surtout dans les matchs contre nous, c'est toujours difficile, avec beaucoup de duels et d'intensité. C'est pour ça qu'on accepte le point. On sait qu'on a une mentalité qui est bonne, on ne lâche jamais, on marque souvent dans les dernières minutes. Il ne faut pas toujours être négatifs même si on ne prend pas les trois points », a lâché Kehrer, plutôt positif donc, après ce nul à Lyon.