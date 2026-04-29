OM : Pascal Olmeta réclame la vente du club

Alors que l’OM vit des mois difficiles cette saison, les grosses têtes du club ont régulièrement été ciblés. Par ailleurs, plusieurs joueurs ou supporters estimeraient que le club aurait besoin d’un renouveau. Et ce vent de fraîcheur viendrait d’un rachat du club phocéen. L’ancien gardien de la formation de Ligue 1, Pascal Olmeta (1991-94), a d’ailleurs fait savoir qu’il était en colère. En commençant par critiquer les rotations des coachs dans les colonnes de La Provence. « Il faut prendre un entraîneur français, comme Bruno Genesio. Il connaît plusieurs clubs et ça a toujours bien fonctionné. Il sait gérer un groupe à 100 %, avec tous les à-côtés. Parce que Marseille, c’est particulier… Cette saison, on a recruté un coach qui venait de se faire virer ailleurs, alors qu’on pouvait simplement continuer avec Pancho (Abardonado), qui est proche des joueurs. Quand on parle de l’OM, on parle de plus de 60 000 personnes au stade tous les matchs, dont certaines viennent de très loin, voire de l’étranger. On a le plus beau stade d’Europe et le plus beau public » a-t-il expliqué au quotidien régional.

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Et si l’OM n’a pas rayonné sur la scène européenne avec Roberto De Zerbi, l’ancien rempart l’a fait savoir. « Comment peut-on ne plus parler de Ligue des champions tous les ans ? Jusqu’à quand ça va durer ? Si on a écrit les plus belles pages de l’histoire du club, c’est aussi parce que les gens autour connaissaient vraiment l’OM. On ne débarque pas à Marseille en voulant tout révolutionner ! Et on ne part pas en stage en claquettes » a-t-il ajouté. « J’ai l’impression qu’on n’y arrive plus depuis 1995-96. Quand ça marche, c’est toujours à couteaux tirés en coulisses. Et dès que ça va mal dans le vestiaire ou dans le staff, on va chercher un entraîneur étranger avec dix adjoints. Basta ! S’il faut vendre le club, vendez-le ! LVMH a racheté le Paris FC, mais je suis persuadé qu’ils auraient été intéressés par l’OM ». Des agacements qui persistent à tous les étages au bord de la Méditerranée…