Real Madrid : où en est Dani Ceballos, le joueur qui a rendu chèvre l’OM ?

Si tout s’était passé comme Pablo Longoria et Medhi Benatia l’avaient prévu, Dani Ceballos aurait fait ce mardi soir son grand retour au stade Santiago-Bernabéu quelques jours seulement après avoir quitté le Real Madrid. En effet, le 25 août, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome se sont lancés sur la piste du milieu espagnol après l’affaire Adrien Rabiot. L’idée des dirigeants marseillais était d’obtenir un prêt avec option d’achat de Ceballos, qui était intéressé par cette perspective et qui aurait fait le forcing pour signer à Marseille. Un bon point de départ pour négocier avec le Real Madrid, qui a fini par s’entendre avec les Phocéens concernant la formule proposée le 27 août vers midi. Quelques heures plus tard, tout est tombé à l’eau.

Contre toute attente, le footballeur âgé de 29 ans a fait une incroyable volte-face. Il a demandé un temps de réflexion à l’OM, estimant aussi que rejoindre la Ligue 1 serait une régression dans sa carrière. Mécontents, les Olympiens ont lâché l’affaire. En Espagne, ce transfert raté fait encore parler aujourd’hui, alors que le Real Madrid et l’OM vont s’affronter en Champions League. Dans les colonnes du quotidien AS, on confirme que les négociations étaient allées très loin entre les différentes parties. «Il a sérieusement envisagé de partir, craignant de ne pas avoir de minutes de jeu lors d’une année de Coupe du Monde. Et il avait tout réglé avec Marseille (son adversaire de mardi). Mais il est resté.»

Plusieurs raisons sont avancées concernant sa volte-face avec l’OM

De son côté, Estadio Deportivo nous apprend que Ceballos se serait a priori servi de l’intérêt marseillais pour signer ailleurs.« Dani Ceballos a brusquement interrompu son transfert à Marseille une fois les négociations finalisées entre les deux clubs. Son objectif était de tout mettre en œuvre pour revenir au Betis, qui cependant s’est montré peu intéressé par ce transfert compte tenu des exigences financières du Real Madrid et de sa priorité à la fin du mercato : le recrutement d’Antony. Finalement, Ceballos s’est retrouvé malheureux et sans courtisan, ce qui a aggravé le mécontentement qu’il avait suscité au sein du Real Madrid.» Pablo Longoria avait fait un point sur ce dossier fou quelques jours après.

«Ce sont des situations de mercato, tout peut rapidement bouger. Oui, on était vraiment intéressés (par Ceballos), vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu’on ne peut pas contrôler en tant que club. Mais comme toujours, le Real Madrid a fait preuve de classe, et s’est toujours bien comporté.» On ne peut pas en dire autant du joueur, si les informations d’ED sont vraies. Mais Radio Marca apporte un autre éclairage. Le journaliste Ramón Álvarez de Mon a révélé : « Ceballos ne va pas à l’OM pour des raisons financières. Il a fait une démarche très étrange : il a demandé à Madrid de négocier avec l’Olympique de Marseille, Madrid a trouvé un accord, et au moment de la signature du contrat, Ceballos a soit modifié les termes du contrat, soit eu un désaccord financier avec l’Olympique de Marseille.»

Il a marqué des points aux yeux du staff madrilène

Quoi qu’il en soit, ce transfert appartient au passé. Ce soir, Dani Ceballos enfilera bien le maillot du Real Madrid face à l’OM lors de la première journée de l’UEFA Champions League. Sauf surprise, il devrait débuter la rencontre sur le banc. Pourtant, il a marqué des points lors de la victoire face à la Real Sociedad ce week-end (2-1). Titulaire pour la première fois de la saison en Liga (3 autres apparitions mais en tant que remplaçant, ndlr), il a répondu aux attentes. Il n’a manqué qu’une seule passe sur les 26 qu’il a réalisées, dont 10 dans le dernier 1/3 du terrain (taux de réussite de 90%). Il a été très impliqué, lui qui est aussi intervenu à 41 reprises. Tout cela joue pour lui et AS estime qu’«il y a une place pour Ceballos».

«Jouer dépend de Ceballos. C’est aussi simple que ça. Et ce n’est pas un précepte personnel à Valdebebas, mais un dogme que Xabi Alonso a proclamé sans détour vendredi dernier : " quiconque le mérite jouera." Tout le monde compte ici. Tout le monde, y compris Ceballos (…) Le staff technique estime qu’il possède un talent de meneur de jeu qui manque à l’équipe. Plus de jeu au pied, pour ainsi dire, que Camavinga ou Valverde. Mais cela ne signifie pas qu’il est meilleur. Absolument pas. Chacun apporte ses propres qualités et forces à l’équipe. Celui qui le fait le plus jouera. Comme je l’ai dit, c’est de la pure méritocratie. Mais Ceballos a un rôle : un peu comme ce meneur de jeu dont l’équipe est privée. Il aura du temps de jeu, il se créera des occasions.»

Une place à gagner

AS ajoute : «il sort renforcé de Saint-Sébastien. Face à d’éventuels sceptiques, il a réaffirmé son engagement et sa soif de temps de jeu. Au sein du staff technique, on sent qu’il apporte quelque chose qui manque à l’équipe : une motivation, une baguette magique. Et son entourage respire le calme après la tempête : une saison est très longue, il y a toujours des rotations… et des blessures. Ceballos fait une déclaration, ce qui n’est pas rien. C’est un joueur comme les autres, il sait ce qui se passe. Et il a sa place.» Mais il faudra la gagner tous les jours. Il peut profiter du fait que Camavinga et Jude Bellingham reprennent à peine avec le groupe, pour marquer encore des points.

Ensuite, Xabi Alonso tranchera entre ses 6 milieux, à savoir Tchouameni, Valverde, Güler, Camavinga, Bellingham et donc Ceballos, qui partait en sixième position dans la hiérarchie. L’Espagnol en fin de contrat en juin 2027 va vivre une année charnière à Madrid. Cela ne sera peut-être que quelques mois puisqu’un départ au mercato d’hiver ne sera pas exclu si sa situation n’évolue pas dans le bon sens. D’autant qu’il ne devrait pas manquer de courtisans. Avant la clôture du mercato en Turquie la semaine passée, Fenerbahçe avait tenté une offensive. Mais Ceballos a décliné l’invitation. Il n’a pas froissé les Turcs avec lesquels il n’avait pas été plus loin, contrairement à l’OM. Ce mardi, l’Espagnol, qui ne s’est pas fait des amis à Marseille, aura l’occasion de répondre sur le terrain si Xabi Alonso fait appel à lui et clôturer son histoire express avec l’OM.