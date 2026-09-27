La Belgique promet l’enfer aux Bleus et à Zinédine Zidane

Presque deux ans après la dernière confrontation entre les deux nations (victoire 2-1 des Bleus, en octobre 2024), l’équipe de France retrouve demain soir son voisin belge, qui lui a rarement résisté au fil de l’histoire. Vainqueurs de leurs cinq derniers duels face aux Diables Rouges, les Bleus auront encore l’ambition d’étirer la série avec, cette fois, Zinédine Zidane aux commandes. Après un premier succès obtenu face à la Turquie vendredi (0-1), le nouveau sélectionneur des Bleus prévoit de faire tourner sans perdre de vue l’objectif de s’imposer.

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Ce sera aussi le cas de son rival, Mark van Bommel, qu’il avait croisé sur les pelouses de Liga entre 2005 et 2006. En conférence de presse, le technicien néerlandais a exprimé son profond respect pour Zidane, tout en assumant ses intentions : «je souhaite voir la même intensité dans cette rencontre face à la France que vendredi à Rome (victoire 2-0 contre l’Italie). Les joueurs comprennent bien et vite les choses je trouve. On aura sans doute moins de possession contre les Français, c’est sûr, mais notre idée doit rester la même. Un match dépend de l’adversaire, mais tu dois toujours essayer de mettre tes propres idées en place. On a essayé de travailler certains points tactiques dans la continuité de la victoire face aux Italiens.»

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La Belgique compte imposer des choses à l’Équipe de France

Timothy Castagne, titulaire lors des quatre dernières défaites belges face aux Bleus, partage la même vision : «une revanche ? Pas vraiment. Mais on a le désir de gagner et de vouloir poursuivre dans la lignée de ce qu’on a fait contre l’Italie». Dans la presse belge, cet affrontement face aux Bleus est perçu comme un «premier grand test d’envergure», écrit la DH. «Les Diables veulent confirmer leur excellent départ sous van Bommel contre la France. Le camp belge aborde avec optimisme le duel de lundi. Pour son premier match en Belgique, van Bommel peut marquer les esprits : battre la France. Le beau succès acquis en Italie (0-2) a fait naître un espoir. Et si, enfin, la Belgique battait la France ? ». Le journal met néanmoins en avant un historique largement favorable aux Bleus.

«Il s’agira du 79e duel entre les deux équipes, avec un bilan pratiquement en équilibre: 30 victoires belges, 29 succès français et 19 partages. Cependant, le passé récent est largement à l’avantage des Français. La France est même devenue la bête noire de la Belgique durant la dernière décennie. Les Diables ont perdu leurs cinq derniers duels contre les Bleus.» Ils auront toutefois l’ambition d’imposer des choses à leurs adversaires, comme le rappelle Het Laatste Nieuws : «Mark van Bommel ne souhaite pas modifier son style de jeu face à la France.» Pour la RTBF, la Belgique «attend la France de pied ferme» et veut surfer sur sa victoire convaincante face aux Italiens. Pour L’Avenir, «les Belges sont prêts à affronter la France sans Mbappé», même si personne n’ignore les autres atouts de l’équipe de France. La Belgique en a aussi, à commencer par Kevin De Bruyne et Mika Godts.