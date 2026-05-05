Chelsea n’en finit plus de sombrer !

Alors qu’ils avaient l’occasion de prendre des points importants dans la course à la Ligue des Champions, Chelsea s’est complètement écroulé contre Nottingham Forest. Pourtant opposés à une formation remaniée et qui est à la lutte pour le maintien, les Blues n’ont rien montré et ont été lourdement battus 3-1, au point d’en dégoûter une partie des supporters londoniens, qui ont quitté Stamford Bridge avant la fin du match. Et après une saison à rebondissements où trois entraîneurs ont pris l’équipe en main, les joueurs sont logiquement les premiers pointés du doigt.

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L’intérimaire des Blues, Callum McFarlane, a reconnu que « le résultat et la performance sont vraiment décevants. Les 15 premières minutes étaient inacceptables, la manière dont les deux buts ont été encaissés nous a mis en difficulté ». Et alors que son groupe est vivement critiqué, McFarlane est convaincu que la spirale négative va prendre fin : « nous voyons les gars tous les jours et ils font tout ce qu’ils peuvent. Nous devons passer à autre chose rapidement et il s’agit d’agir dès maintenant. Est-ce une équipe difficile à entraîner ? Je ne dirais pas ça. Je ne pense pas que nous ayons manqué d’efforts ni d’engagement ».

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Les joueurs pointés du doigt

Mais du côté de la presse anglaise, c’est surtout le projet qui pose question. « Le projet a échoué, il n’y a pas d’attaque, la défense est catastrophique et le milieu de terrain semble complètement perdu. Il faut se tourner vers les propriétaires et leur demander quel est leur plan, car je n’en vois aucun. Nous avons des joueurs de seconde zone surpayés », pouvait-on lire sur la BBC. « Ils ont été battus par l’équipe réserve de Nottingham Forest. Il y a moins d’un an, ils avaient pourtant écrasé le PSG en finale de la Coupe du monde des clubs. Il n’y a aucun lien entre les joueurs et le personnel, ni entre les joueurs et les supporters », ajoutait Jamie Carragher sur Sky Sports.

« Chacun doit se remettre en question, moi y compris. Nous devons trouver un moyen de faire mieux. Je plains les supporters ; demain, nous verrons ce qui a mal tourné. C’est difficile parce que je ne pense pas que cela concerne l’entraîneur. Cela concerne les joueurs, c’est à nous de nous ressaisir », confirmait le buteur João Pedro, alors qu’il faudrait un effondrement des concurrents au classement et une victoire d’Aston Villa en finale de Ligue Europa pour espérer voir Chelsea en Ligue des Champions la saison prochaine…