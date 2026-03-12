Menu Rechercher
La prédiction dingue d’Eden Hazard sur Vinicius Jr

Eden Hazard avec le Real Madrid

Vinicius Jr est (très) souvent au cœur de la polémique ces derniers mois. Victime d’insultes racistes, et parfois auteur de provocations envers les adversaires, le Brésilien continue de diviser en Espagne. Interrogé à son sujet lors d’une apparition publique, Eden Hazard a tenu à le défendre.

« Il a tellement de choses dans la tête avant de commencer un match, parfois je me dis "le pauvre". Il sait ce qui va se passer, et il n’y a jamais de sanctions. Et ça doit être dur à vivre, ça ne me surprendrait pas qu’il prenne sa retraite à 30 ans », a indiqué le Belge, affirmant que le Brésilien est « un joueur exceptionnel ».

