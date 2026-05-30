Chelsea : Nicolas Jackson devrait rester sous Xabi Alonso

Nicolas Jackson va bien revenir à Chelsea cet été à l’issue de son prêt au Bayern Munich. Le club londonien souhaite lui donner une nouvelle opportunité de s’imposer dans l’effectif, cette fois sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso, qui prendra ses fonctions dans les prochaines semaines. Le technicien espagnol devra d’abord observer l’attaquant sénégalais de près avant de trancher sur son rôle pour la saison à venir, alors que Jackson sera également mobilisé avec sa sélection, le Sénégal, pour la Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité

En interne, Chelsea continue de considérer le joueur comme un élément à fort potentiel selon le Daily Mail, malgré une concurrence importante dans le secteur offensif et plusieurs profils déjà présents dans l’effectif. Si un départ n’est pas totalement exclu en cas d’offre jugée intéressante, la tendance actuelle reste de le conserver afin de lui permettre de faire ses preuves. La décision finale sera prise en concertation entre le staff sportif et Xabi Alonso, en fonction de la préparation estivale et des premières impressions du nouvel entraîneur. Affaire à suivre…