OL : Rayan Cherki revient en force !

L’année de l’Olympique Lyonnais termine finalement très bien. Pourtant rien n’annonçait ces récents résultats. Depuis le début de saison, l’OL connaissait une forme cauchemardesque en enchaînant les prestations décevantes et les défaites. Résultat, logiquement, Laurent Blanc était remercié au mois de septembre. Preuve du mal-être profond lyonnais, l’arrivait de Fabio Grosso ne changeait strictement rien aux maux lyonnais. Au contraire. Avant le départ du technicien italien, Lyon n’avait gagné qu’une seule petite rencontre de Ligue 1. Mais cela a bien changé sous les ordres de Pierre Sage. Ce mercredi, pour la dernière journée de la phase aller, l’OL a enchaîné un troisième succès de rang (1-0 face à Nantes).

La suite après cette publicité

Avec cette nouvelle victoire, l’OL peut souffler et pointe désormais à la 15e place du classement. Face aux Canaris, un homme s’est enfin montré décisif : Rayan Cherki. La pépite lyonnaise est très critiquée sur ce début de saison avec des prestations décevantes et une attitude pointée du doigt. Récemment, son match face à l’OM (défaite 3-0) avait fait couler beaucoup d’encre. Mais ce mercredi, il a montré qu’il avait du talent pour faire des différences. C’est sur un très bon service de sa part que Lacazette a inscrit l’unique but du match. Après 17e journée, Rayan Cherki totalise deux passes décisives. Et alors qu’il s’exprimait peu depuis la difficile période lyonnaise, le jeune milieu de 20 ans (qui a déjà disputé son 100e match de Ligue 1 ce soir) est sorti du silence au micro de Prime Video.

À lire

OL : Pierre Sage botte en touche pour son avenir

Cherki milite pour Pierre Sage

L’international espoir français savoure ce retour en forme. « On avait à cœur de faire une passe de trois sans encaisser de buts, comme on disait entre nous, ça faisait plus de six ans que ce n’était pas arrivé. Ça peut nous faire que du bien. On va devoir bien se reposer pendant les vacances, pour revenir à bloc, et continuer comme ça. (…) On a très bien bossé physiquement avec les anciens staffs et maintenant, on sent qu’on est mieux. Il va falloir continuer à trouver plus d’automatismes et je pense qu’on va faire mal en deuxième partie de saison », a-t-il d’abord lancé. Au micro de Canal+, il a également évoqué ses récentes prestations. « Ces derniers temps, ç’a un plus compliqué pour moi. Cette victoire, c’était une manière de prendre ma revanche sur ce qu’il s’était passé en Coupe de France (ndlr : défaite face à Nantes en demi-finale). »

La suite après cette publicité

Le numéro 10 lyonnais a aussi abordé le rôle du nouvel homme fort lyonnais Pierre Sage, sur le banc en tant qu’intérimaire… pour l’instant. «Il nous donne des libertés, de la bienveillance. C’est ce qu’il fallait pour se libérer, pour tout donner sur le terrain. Est-ce qu’il va rester ? Il faudra lui demander, mais J’espère que Pierre Sage restera, ça serait bien. On se sent bien avec lui. Après, le club fera les choix, mais je pense que c’est bien parti pour», a-t-il affirmé. Relancé sur son rôle avec son coach, Rayan Cherki a donné plus de détails. «J’ai des libertés, oui, mais il ne me laisse pas faire comme je veux non plus. On l’a ressenti sur les trois derniers matches avec lui. J’essaye de me concentrer sur mon jeu, notamment sur les efforts défensifs. Et ça m’aide après, ce sont des choses qui vont revenir. Pierre Sage nous transmet à tous une liberté, pas qu’à moi.»