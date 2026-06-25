EdF : le beau message d’Aurélien Tchouameni et Guy Stéphan pour Didier Deschamps

Face à la Norvège vendredi soir, les Bleus devront faire sans leur sélectionneur Didier Deschamps, rentré en France pour assister aux obsèques de sa maman. En conférence de presse aujourd’hui, Aurélien Tchouameni a tenu à adresser un message chaleureux à son coach. «Au nom de l’équipe de France, on voulait présenter nos condoléances au coach, sa famille, son entourage, c’est un moment compliqué pour tout le monde,le coach et aussi nous, on a essayé de rendre les choses le plus normal possible, mais on sait que la situation n’est pas normale, il nous a donné une mission, et l’objectif principal va être de le rendre le plus fier possible.»

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Guy Stéphan, qui officiera demain en l’absence de DD, a également adressé un message à son partenaire : «j’ai une pensée très forte pour Didier et sa famille, il est très affecté par ce qu’il lui arrive, j’ai beaucoup d’échanges avec lui, je l’ai eu il y a quelques minutes, ce sera le cas jusqu’au match même si demain c’est une journée encore particulière parce que c’est les obsèques. Je vais m’efforcer de me montrer digne de sa confiance.»