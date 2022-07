Le PSG creuse une étonnante piste à Aston Villa

La suite après cette publicité

Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de changer de stratégie en matière de recrutement. Sous l'impulsion de Luis Campos, le club de la capitale ne veut plus du tout débourser des sommes folles pour recruter des stars. À présent, les champions de France veulent mener des mercatos intelligents en misant sur des joueurs talentueux et ambitieux sans être forcément de très grands noms. Ils ont ainsi mis la main sur Vitinha, acheté pour 41,525 M€ au FC Porto. Hugo Ekitike, lui, est arrivé du Stade de Reims sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Mais les Parisiens n'ont pas encore terminé leurs emplettes. Un défenseur central, a priori Milan Skriniar (Inter Milan), est attendu très prochainement. L'arrivée d'un attaquant supplémentaire n'est pas totalement exclue. Ainsi, la piste menant à Gianluca Scamacca (Sassuolo) n'est pas définitivement enterrée. Au milieu de terrain, le PSG veut aussi un renfort supplémentaire. Cela dépendra aussi des départs. Mais les pensionnaires du Parc des Princes prospectent afin de se renforcer dans ce secteur de jeu très important.

Le PSG a de la concurrence pour Chukwuemeka

Ce lundi, le Daily Mail révèle d'ailleurs que les Parisiens sont très intéressés par le profil de Carney Chukwuemeka. Âgé de 18 ans, ce grand espoir d'Aston Villa compte déjà seize apparitions avec les professionnels. En 2020-21, il était entré en jeu à deux reprises. En 2021-22, il est apparu à quatorze reprises sous les ordres de Steven Gerrard, dont trois fois en tant que titulaire. Formé à l'académie de Northampton Town, avant de rejoindre Aston Villa en 2016, le capitaine des U19 Anglais (11 capes, 5 buts) tapé dans l'oeil du PSG. Mais Paris n'est pas l'unique club à ses trousses.

Le Daily Mail explique que Newcastle, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone sont aussi très intéressés. Concernant les Culés, hier Mundo Deportivo a expliqué qu'il n'était pas considéré comme une piste prioritaire par Xavi, qui a malgré tout donné son accord à ses dirigeants pour tâter le terrain. De son côté, Aston Villa n'est pas fermé à un départ de son joyau, libre dans un an et qui a repoussé plusieurs offres de prolongation, car il a été frustré du peu de temps de jeu qu'il a eu. Les Villans attendent au moins 23,6 millions d'euros pour le laisser filer. Le PSG et ses autres prétendants sont prévenus !