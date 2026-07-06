Laval : Malik Sellouki très convoité

Passé par l’OGC Nice à ses débuts chez les professionnels (4 apparitions en Ligue 1 pour un but), Malik Sellouki s’est forgé une solide expérience au fil d’un parcours pour le moins atypique. Après s’être exilé en Slovénie du côté du NK Maribor puis aux Pays-Bas sous les couleurs de l’ADO Den Haag, le milieu offensif franco-marocain de 26 ans a fait son grand retour dans l’Hexagone à l’été 2024 en s’engageant avec le Stade Lavallois. Un choix payant puisqu’il s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de l’effectif mayennais, compilant un très beau bilan de 15 buts et 7 passes décisives en 62 rencontres de Ligue 2. Mais le point d’orgue de son aventure avec les Tangos reste incontestablement ce mois de mai dernier : c’est lui qui a enfilé le costume de héros pour offrir le maintien à Laval lors du barrage de relégation sous haute tension face à Rouen.

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Malik Sellouki a offert le MAINTIEN au @stadelavallois avec un bijou 😍✨ pic.twitter.com/1pwXC4t8CJ — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) May 24, 2026

Forcément, ce genre de profil créatif et décisif ne passe pas inaperçu sur le marché des transferts, d’autant plus à un an de la fin de son contrat. La situation contractuelle et les performances de Malik Sellouki attisent aujourd’hui les convoitises de plusieurs écuries prêtes à sauter sur l’occasion. En France, le Red Star se montre très intéressé à l’idée de le recruter pour renforcer son animation offensive. Mais le club audonien va devoir faire face à une rude concurrence internationale sur ce dossier estival. Le Pogoń Szczecin, pensionnaire de première division polonaise, surveille en effet très attentivement son profil, tandis que deux formations évoluant en deuxième division turque sont également sur le coup pour tenter de l’attirer.