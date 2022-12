Les paris sportifs ont explosé durant le Mondial au Qatar

Il est temps de faire différents bilans après cette Coupe du Monde au Qatar, qui aura tenu promesse sportivement, en voyant l’Argentine de Leo Messi sacrée pour la troisième fois de son histoire. Les nombreux matches par jour pendant un mois (20 novembre-18 décembre) ont aussi incité les joueurs à parier sur la compétition. Le quotidien L’Équipe a rapporté tous ces chiffres.

L’Autorité nationale des jeux (ANJ) a fait un premier bilan et les parieurs n’y sont pas allé de main morte… L’ANJ a recensé pas moins de 615 millions d’euros de mises, plus de 50% par rapport à la Coupe du Monde 2018 (366M) et l’Euro 2021 (420M). A titre de comparaison, la finale entre les Bleus et l’Argentine a occasionné 55 millions d’euros posés, bien plus qu’en 2018 avec, toujours les Bleus contre la Croatie (37,5M).

