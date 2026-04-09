Dante annoncé proche d’un retour au Bayern Munich

À 42 ans Dante va bientôt achever sa dixième saison à l’OGC Nice. Libre de tout contrat à l’issue de cette saison, le défenseur brésilien pourrait enfin dire adieu aux Aiglons.

La suite après cette publicité

TZ assure en effet que le capitaine du Gym pourrait faire son retour au Bayern Munich, club dans lequel il a évolué de 2012 à 2015. Le média local assure en effet que le Brésilien viendrait remplacer Holger Seitz à la tête de l’équipe réserve.