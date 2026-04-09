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Bundesliga

Dante annoncé proche d’un retour au Bayern Munich

Par Matthieu Margueritte
Dante, capitaine de l'OGC Nice @Maxppp

À 42 ans Dante va bientôt achever sa dixième saison à l’OGC Nice. Libre de tout contrat à l’issue de cette saison, le défenseur brésilien pourrait enfin dire adieu aux Aiglons.

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TZ assure en effet que le capitaine du Gym pourrait faire son retour au Bayern Munich, club dans lequel il a évolué de 2012 à 2015. Le média local assure en effet que le Brésilien viendrait remplacer Holger Seitz à la tête de l’équipe réserve.

Pub. le - MAJ le
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