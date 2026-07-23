Une fresque en hommage à Ferran Torres vandalisée

Quelques heures seulement après avoir été réalisée à Barcelone, la fresque de Ferran Torres signée par l’artiste urbain TVBoy a été vandalisée. Loin de se laisser décourager, Salvatore Benintende, de son vrai nom, assume pleinement son œuvre et affirme qu’il la referait sans hésiter. « Je la peindrais à nouveau. Je voulais rendre hommage à l’Espagne, à son beau jeu et à Ferran Torres, qui a prouvé que les derniers peuvent devenir les premiers », a-t-il expliqué pour Marca. L’artiste estime même que cette dégradation a donné encore plus de visibilité à son message : « Ils m’ont rendu service. »

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TVBoy regrette toutefois que « des groupes radicaux tentent de faire taire les autres voix » et dénonce le mélange entre politique et football. Malgré cet épisode, il a révélé avoir noué un lien avec Ferran Torres et prévoit désormais de lui consacrer une nouvelle œuvre à Valence, tout en réalisant également une création que l’attaquant espagnol pourra conserver chez lui.