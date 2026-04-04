Le LOSC est en train de faire très peur à l’OM et l’OL

Lille a frappé un grand coup dans la course au podium. Grâce à son large succès dans le derby du Nord face au RC Lens (3-0) lors de la 28e journée de Ligue 1, le club nordiste s’est provisoirement installé à la troisième place du classement. Une position stratégique qui met désormais la pression sur l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, qui doivent encore jouer leur rencontre ce week-end. Portés par un Stade Pierre-Mauroy incandescent, les Dogues ont livré une prestation pleine d’autorité face à leur rival régional.

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Dans une rencontre maîtrisée de bout en bout, les hommes de Bruno Genesio ont imposé leur rythme et leur pressing dès les premières minutes. Après plusieurs occasions et une domination territoriale nette, Hakon Haraldsson a logiquement ouvert le score juste avant la pause (44e). Au retour des vestiaires, Lille a définitivement fait la différence en quelques minutes grâce à Félix Correia (49e) puis Matias Fernandez-Pardo sur penalty (58e). Supérieurs dans l’intensité et beaucoup plus tranchants offensivement, les Lillois ont parfaitement contrôlé la fin de match pour valider une victoire nette et précieuse dans la lutte pour l’Europe.

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Genesio rêve grand

Après la rencontre, Bruno Genesio a affiché un large sourire au moment d’évoquer la performance de ses joueurs. L’entraîneur lillois a salué l’état d’esprit et la qualité collective affichés par son équipe dans ce derby très attendu. « Heureux plus que soulagé. J’ai pris beaucoup de plaisir par ce qu’on a montré avec ou sans ballon dans l’animation. On a pressé tout le match peu importe le score. C’est le visage que j’aime de mon équipe. Le déclic ? On a su faire front face aux difficultés qu’on a eues en début d’année. On a mis en valeur ce qui caractérise ce groupe. Le travail, la solidarité… C’est le cas. Ce groupe a toujours voulu grandir et s’améliorer ». Au micro de Ligue 1+, Aïssa Mandi n’a pas caché sa joie : «après, cette victoire, c’est une victoire du football entre guillemets. On parle souvent de derby où il faut mettre de l’agressivité, de l’envie, être dans les duels, mais avant tout ça, le coach nous a dit à la causerie qu’il fallait gagner ce match en jouant au football. Et c’est exactement ce qu’on a fait. On a respecté le plan que ce soit techniquement ou je pense qu’on a été très juste et tactiquement dans les pressings et dans les, dans les, dans les situations défensives. Et en plus de ça, en plus d’avoir fait un bon match techniquement et tactiquement, je pense qu’on a eu aussi cette agressivité qu’il faut avoir dans un derby, je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, c’est vrai, on a pris vraiment énormément de plaisir à jouer au foot».

Dans la suite des réactions post-match, le technicien nordiste a également insisté sur la dynamique actuelle de son équipe, désormais invaincue depuis plusieurs semaines en championnat. Une série qui permet au LOSC de se replacer pleinement dans la course à l’Europe et qui pourrait inquiéter ses concurrents directs. « On a eu des résultats positifs pour ramener de la confiance. On a retrouvé ce qui faisait notre force dans le mouvement et autres. Je suis très heureux depuis trois matchs en championnat avec ce visage. Cela fait avancer. Cela nous offre des possibilités. C’était important de prendre 3 points. On vise la qualification en Europe. Le danger est de penser que le plus dur est passé. Il faut continuer d’afficher cela. Cela fait huit matchs que nous sommes invaincus. Nous sommes garants de ces valeurs. C’est indispensable ». Avec cette dynamique et ce succès marquant dans le derby, Lille envoie un message clair à ses rivaux dans la course au podium.