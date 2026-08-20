Le Real Madrid a tout tenté pour détourner Rodri du Barça

Le Real Madrid a tenté jusqu’au bout de convaincre Rodri de ne pas rejoindre le FC Barcelone. Selon The Athletic, lorsque les dirigeants madrilènes ont compris que le milieu espagnol se rapprochait sérieusement du Barça, ils ont demandé à certains joueurs ainsi qu’à des personnes proches de Rodri de le contacter directement afin de s’assurer qu’il était toujours convaincu par le projet madrilène. Une tentative de dernière minute qui n’a pas suffi : après avoir longtemps semblé proche du Real, le joueur de 30 ans avait déjà fait son choix et souhaitait rejoindre Barcelone. Le club madrilène estimait pourtant lui avoir présenté une proposition convaincante, aussi bien sportivement que financièrement, après avoir changé de position à son sujet grâce à son excellente Coupe du Monde.

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Rodri aurait notamment privilégié le Barça pour son style de jeu, qu’il jugeait plus proche de celui pratiqué avec Manchester City et la sélection espagnole. Hansi Flick s’est également entretenu à plusieurs reprises avec lui, tandis que Deco avait rencontré discrètement le joueur dès la fin juillet sur la Costa Brava avant une nouvelle réunion décisive à Madrid le 5 août. Malgré les tentatives du Real et de son entourage pour le faire changer d’avis, Rodri est resté sur sa décision. Barcelone a ensuite négocié avec Manchester City, passant d’une première offre d’environ 45 millions d’euros plus bonus à un accord pouvant atteindre 76,5 millions d’euros.