Les révélations de ce début de saison de Ligue 2

La saison de Ligue 2 est déjà bien avancée. Quelques enseignements peuvent déjà être tirés de ce premier tiers de championnat disputé avec les révélations de ces 14 premières journées. Pour ce tableau, nous avons choisi dix éléments évoluant à des postes variés, plutôt jeunes, qui découvrent le championnat ou dont les performances les mettent en lumière pour la première fois de leur carrière. Certains sont déjà titulaires dans leur club, quand d’autres occupent encore un rôle plus mineur. Ils ont un point commun en revanche, c’est de briller sur le plan individuel depuis la reprise estivale. Pour la plupart, ils jouent le haut du tableau mais il y en a pour tous les postes.

On entame cette revue d’effectif en mettant à l’honneur le leader du championnat. Pas facile de devoir choisir au sein de l’ESTAC, tant l’équipe est à son aise. Tawfik Bentayeb n’est pas un inconnu, lui qui est meilleur buteur du championnat (8 réalisations en seulement 9 apparitions) après s’être déjà illustré l’an passé avec Rodez (10 buts), nous avons donc décidé de mettre Jaurès Assoumou en lumière. C’est déjà sa 3e saison à ce niveau, lui qui est arrivé d’Afrique Football Elite au Mali à l’été 2023 mais c’est la première fois qu’il est un véritable titulaire. L’Ivoirien a été repositionné dans un rôle d’ailier qui convient bien mieux à ses qualités de vitesse et de débordement. Résultat, le joueur de 23 ans est en déjà à 4 buts et 1 passe décisive 12 matchs, tous débutés comme titulaire. Et quand il n’est pas là, comme à Saint-Étienne, Troyes perd… Coup de projecteur aussi sur son coéquipier, Martin Adeline. Le milieu est en train de se révéler du haut de ses 11 matchs (3 buts, 3 passes décisives). À 21 ans, celui qui est formé au PSG a débarqué de Reims cet été et trouve enfin de la stabilité dans l’Aube à un poste de relayeur qui lui sied à merveille.

La bonne pioche Joshua Duffus

On descend d’une marche au classement pour retrouver le surprenant Red Star. 2e de Ligue 2, notamment grâce à un buteur, Damien Durand (30 ans, 7 buts), le club de Saint-Ouen possède surtout la 2e défense du championnat, notamment grâce aux prestations de son défenseur central, Dylan Durivaux. Polyvalent, capable de jouer en piston ou au milieu de terrain et formé en latéral droit, c’est bien en charnière centrale de cette défense à trois qu’à 24 ans, il est en train de changer de dimension, en témoignent ses 14 rencontres disputées sans perdre la moindre minute (1 but et 2 passes décisives). Joshua Duffus de l’AS Saint-Étienne a un tout autre profil. Arrivé libre de Brighton cet été, l’attaquant anglais n’est pas encore un titulaire (5 en 11 matchs joués) à part entière, mais il monte en puissance et donne raison aux Verts d’être allés le chercher. Particulièrement efficace, le joueur de 20 ans cumule 4 buts en 3 passes décisives en seulement 360 minutes de jeu.

Direction Montpellier cette fois où le retour à l’étage inférieur n’est pas de tout repos. Avec Zoumana Camara aux commandes, un entraîneur novice à ce niveau, le MHSC trouve doucement son rythme de carburation. L’ancien du PSG a misé sur la jeunesse pour lancer son projet avec le prêt de Naoufel El Hannach et les titularisations régulières d’Enzo Tchato et Théo Chennahi. Ce dernier, pur produit de la Paillade s’impose enfin à 20 ans. Associé à Khalil Fayad et à Becir Omeragic, le milieu de terrain (13 matchs, 1 passe) devient peu à peu un pion essentiel de son équipe. Appliqué aux consignes, il est encore un peu timide sur le terrain et doit apprendre à mieux se discipliner. Pau vit tout l’inverse des Héraultais. Après un excellent début de saison, la formation emmenée par Nicolas Usaï connaît un gros coup d’arrêt. Il n’empêche que si elle s’est distinguée ces premiers mois, c’est en partie grâce aux performances de son gardien, Noah Raveyre, qui fut longtemps leader de la meilleure défense de Ligue 2 avant la débâcle à Saint-Étienne, son club formateur. Passé par l’AC Milan d’où il a débarqué cet été (les Rossoneri ont conservé une clause de rachat prioritaire), ce fils et petit-fils de gardien de but dispose enfin à 20 ans du temps de jeu (13 matchs) nécessaire à son développement.

Reims se frotte les mains

Son coéquipier Giovani Versini n’est pas en reste. Les suiveurs du National le connaissent bien puisqu’il s’y est révélé l’an passé à Châteauroux. Le néo-Palois valide tout le bien que l’on pensait de lui avec déjà 3 buts et 1 passe décisive en 13 rencontres de championnat. Ailier droit gaucher qui percute et change de rythme, il virevolte au point d’avoir permis à son équipe d’être leader en septembre, avec l’avant-dernier budget. Le maintien devrait être une formalité, malgré la mauvaise série du moment. Apparu très discrètement l’an passé en Ligue 1 (2 apparitions), Patrick Zabi est devenu un élément qui compte à Reims dans l’esprit de Karel Geraerts. Le milieu de terrain âgé de 19 ans seulement n’est pas un titulaire en puissance, il a même perdu sa place dans le onze après avoir démarré les 5 premières journées mais nul doute qu’il y reviendra. Sa qualité technique au-dessus de la moyenne saute aux yeux. L’Ivoirien arrivé pour 100 000 euros seulement en janvier dernier sera probablement la prochaine grosse vente du Stade de Reims. Le PFC avait d’ailleurs tenté de l’attirer contre 20 M€ à la toute fin du dernier mercato, sans succès.

On reste dans la Marne où Hafiz Umar Ibrahim commence à se faire un nom. Comme son coéquipier, il est passé sous les radars en L1 la saison dernière (11 apparitions). Pendant ce temps-là, il brillait avec la National 3 et confirme en Ligue 2 avec déjà 4 buts au compteur en 14 rencontres. A 19 seulement, ce grand attaquant aux qualités athlétiques a encore besoin de gagner en rigueur et en consistance. Le Nigérian débarqué d’Ojodu City à l’été 2024 est déjà en train de prendre sa place dans le onze rémois. C’est une première étape qui en appelle d’autres, lui dont le nom est récemment revenu du côté de la Turquie. William Harhouz découvre lui aussi l’anti-chambre du football français mais il s’est déjà fait un nom grâce à la Kings League, qu’il a réussi à intégrer grâce à sa très belle saison en N3, du côté des Lusitanos Saint-Maur l’an dernier (11 buts et 8 passes décisives en 26 rencontres). Le Mans a flairé le bon coup en le faisant signer. À 25 ans, il apprend très vite à connaître le monde professionnel. Pour sa première à Guingamp, l’attaquant aura fait fort avec un but et deux cartons jaunes en 12 minutes. S’il n’est pas encore un titulaire indiscutable, il a déjà frappé 4 fois (11 matchs), chaque fois en sortie de banc.