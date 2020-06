Liga : La Real Sociedad cale face à Osasuna

La 28ème journée de Liga s'achevait ce soir avec l'affiche entre la Real Sociedad et Osasuna. Les hommes d'Imanol Alguacil devaient absolument l'emporter à l'Anoeta pour réduire la voilure sur le Séville FC dans la course au podium. Pour y parvenir, le technicien espagnol alignait un 4-4-2 et pouvait compter notamment sur Martin Odegaard et sur le duo Willian José, Portu en pointe. Côté Osasuna, Jagoba Arrasate optait pour un 5-3-2 avec Adrian et Cardona Rovira en attaque.

Contre toute attente, Osasuna obtenait un penalty juste avant la demi-heure de jeu suite à une main dans la surface de Le Normand. Adrian ne tremblait pas et trompait Remiro (0-1, 29e). La Sociedad recollait au score à l'heure de jeu suite à un caviar de Willian José pour Oyarzabal qui ajustait de près Ruben (1-1, 61e). Avec ce cinquième nul de la saison, la Real Sociedad accusait désormais trois points de retard sur Séville et restait sous la menace de Getafe au classement.

