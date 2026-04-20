Le Real Madrid a un nouveau plan pour Endrick après sa prestation XXL contre le PSG

« Je suis très content du but et de la passe décisive, ça se passe bien ici. Afonso (Moreira) m’a bien donné le ballon, j’ai senti le coup et j’ai pu marquer. Je suis heureux de l’équipe. On s’entend bien avec Afonso, c’est un super joueur. Je suis content qu’il ait marqué aussi, même si c’était difficile en seconde période. Marquer, faire une passe décisive et bien défendre, c’est beaucoup de travail ». Endrick avait forcément le sourire au micro de Ligue 1+ dans les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final de la victoire lyonnaise contre Paris (2-1).

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Effectivement, le Brésilien semble avoir laissé cette petite période de doutes et d’incertitude - avec des critiques publiques de son entraîneur Paulo Fonseca - dans le passé, et il a rendu une superbe copie face au plus grand club de France. Piqué dans son orgueil, celui qui a récolté un joli 7,5/10 dans nos notes du match grâce à son but et à sa passe décisive savait aussi qu’il jouait gros vis-à-vis de la saison prochaine et de son retour à Madrid.

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Le Real se frotte les mains

Il faut dire qu’en Espagne, on suit de très près ses prestations sous la tunique lyonnaise. Ce lundi matin encore, son visage est présent sur de nombreux articles publiés dans la presse espagnole, à l’image de AS, qui indique « qu’Endrick et l’OL ont conquis Paris ». Mais surtout, ce match conforte les décideurs madrilènes dans leur décision de conserver le joueur formé à Palmeiras dans l’effectif la saison prochaine. Un choix qui avait un peu été remis en question suite à cette période délicate traversée par l’attaquant.

Defensa Central indique ainsi que les Merengues voient Endrick comme un joueur capable d’apporter dans l’immédiat, contrairement à Franco Mastantuono par exemple. Mais surtout, les décideurs madrilènes voient désormais le Brésilien comme un joueur de côté, et non-plus forcément comme un numéro 9 ou un remplaçant de Mbappé. Le Real estime ainsi que les prestations du joueur sur le flanc droit à Lyon lui ouvrent de nouvelles portes au Bernabéu, au poste d’ailier droit, où il n’y a pas de véritable titulaire, Rodrygo étant en plus blessé gravement. Une petite reconversion qui permettrait à Endrick de débarquer du côté de la capitale espagnole dans la peau d’un joueur majeur dès le début…