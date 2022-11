L'UEFA réaffirme son opposition au projet Super League

Ce mardi, une réunion de la plus haute importance avait lieu à Nyon, en Suisse, entre les dirigeants de l'UEFA (représentés par le président Aleksander Čeferin), les responsables des ligues nationales, de certaines associations mais aussi de clubs (tel que Nasser Al-Khelaifi, le président de l’Association Européenne des Clubs et du Paris Saint-Germain) et les représentants d'A22 Sports Management (menés par son PDG Bernd Reichart), la société privée qui gère les intérêts de la Super League, suite à la demande de cette dernière. Au cours de cet échange, l'opposition au projet de l'ESL, qui a été lancé la saison dernière avant d'être finalement annulé dans la foulée, est restée écrasante selon le communiqué de l'UEFA.

La suite après cette publicité

«Conformément à l'unité du football européen, l'UEFA et les parties prenantes du football ont une fois de plus rejeté, à l'unanimité, la logique qui sous-tend des projets tels que l'ESL au cours de la discussion d'aujourd'hui. Les participants ont pris note, avec surprise, des affirmations du PDG d'A22 Sports selon lesquelles cette société ne représente aucun club à quelque titre que ce soit, y compris les trois clubs qui continuent à soutenir ouvertement le projet» peut-on d'ailleurs lire dans ce dernier. Cette dernière stupéfaction confirme que la bataille n'est donc pas encore terminée entre les trois frondeurs (le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus) et l'instance dirigeante du football européen.