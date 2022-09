PSG : Kylian Mbappé a dépassé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Ce dimanche, le PSG s'est imposé sur le score de 1-0 face à l'OL. Une rencontre plutôt satisfaisante pour les Parisiens en termes de résultat et de contenu, même s'il y a un homme qui n'a pas vraiment brillé : Kylian Mbappé. Le Bondynois a écopé d'un triste 3,5 dans nos notes de la rencontre, soit la pire note de son équipe. Beaucoup de maladresse et de mauvais choix dans les derniers mètres sont à mettre à son actif.

Mais en attendant de revoir le meilleur Mbappé, avec l'équipe de France peut-être, la vedette parisienne a une autre raison de sourire. Selon le site spécialisé en finances du sport Sportico, repris par AS notamment, l'attaquant tricolore est devenu le joueur le mieux payé de la planète, devant Cristiano Ronaldo et son coéquipier Lionel Messi.

Le plus gros salaire, et de très loin

L'étude, qui prend en compte les salaires des joueurs (en brut visiblement) ainsi que leurs revenus liés aux contrats de sponsoring, indique que le Français touchera 125 millions d'euros cette année. 105 millions d'euros correspondant à son salaire - plus du double que les deux joueurs cités ci-dessus - auxquels il faut ajouter environ 20 millions d'euros de contrats avec des marques comme Nike, Hublot, Electronic Arts, Dior, Oakley et Sorare, entre autres.

En termes de sponsoring, il reste cependant très loin de Cristiano Ronaldo, deuxième de la liste, qui touche 60 millions d'euros en contrats, plus que son salaire à Manchester United, évalué à 53 millions d'euros annuels. Lionel Messi, troisième de la liste, touche 110 millions d'euros par an, dont 62 viennent de son salaire parisien. Neymar suit ce podium, avec Salah en cinquième place. À noter que le deuxième Français de la liste n'est autre qu'Antoine Griezmann, dixième, avec des revenus totaux de 27,5 millions d'euros. Et il sera difficile de détrôner Mbappé dans les prochaines années...