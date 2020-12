Rennes : la mise au point de M'Baye Niang sur sa situation

La suite après cette publicité

M'Baye Niang peut enfin refaire ce qu'il adore : jouer au football. L'été dernier, le buteur du Stade Rennais avait animé le mercato breton en clamant son envie d'aller voir ailleurs (à l'OM notamment), et ce, malgré la qualification du SRFC en Ligue des Champions. Finalement resté, l'ancien Caennais pensait toutefois filer en prêt du côté de Saint-Étienne durant les dernières heures du mercato avant que l'opération tombe à l'eau. Résultat : après un premier match de Ligue 1 disputé le 22 août (contre Lille), Niang est resté au frigo pendant trois mois.

Réapparu sous le maillot rouge-et-noir le 20 novembre à l'occasion de la réception de Bordeaux (0-1), l'attaquant enchaîne depuis les rencontres, profitant entre autre de la longue indisponibilité de Serhou Guirassy. Buteur à Nice (1-0) et titulaire contre l'Olympique de Marseille (2-1), le Rennais s'est présenté en conférence de presse pour faire le point sur sa situation. À commencer par celle au sein du SRFC.

«L'état d'esprit est très bon. Je récupère, j'enchaîne les matches. C'est à moi de reprendre quelques repères. Le but à Nice m'a fait beaucoup de bien au niveau de la confiance. C'est toujours mieux de travailler dans la victoire. Il faut continuer à travailler. Ca été une période que tout footballeur peut vivre. Tout a été clarifié, on s'est mis au travail. Et aujourd'hui, c'est la récompense de mon travail de tous les jours», a-t-il déclaré, avant d'aborder sa relation avec Julien Stéphan.

Niang ne partira pas cet hiver

«La relation avec le coach est bonne. On a un dialogue sincère. Quand j'ai des choses à lui dire, je ne me gêne pas et vice-versa. Après, il y a des choses qui se sont passées et qui ont été dites. Comme je l'ai dit, tant que ce n'est pas sorti de ma bouche, ce ne sont pas forcément des choses que je pense. Le coach sait ce que je pense et je sais ce qu'il pense de moi». L'épisode estival digéré, Niang s'est donc mis au travail pour aider son équipe à réaliser une meilleure deuxième moitié de saison.

Car le Sénégalais a été clair : hors de question de quitter le navire breton lors du prochain mercato hivernal. «Je suis là pour toute la saison. Je vais essayer d'être prêt le plus rapidement possible pour aider l'équipe. On fera le bilan à la fin. Je ne me sens pas concerné par ce mercato-là (d'hiver). Pour moi, un départ est totalement exclu. J'ai la tête au Stade Rennais, je suis bien, je prends du plaisir sur le terrain. Je n'ai aucune raison de me poser la question d'un départ». C'est dit !