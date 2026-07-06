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L’AS Monaco recrute un jeune espoir du PSG

Par Kevin Massampu
1 min.
Aymen Assab @Maxppp

Journée chargée du côté de l’AS Monaco. Après avoir officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur, Felipe Luis, le club monégasque a annoncé la venue d’Aymen Assab, jeune milieu offensif de 17 ans évoluant chez les U19 du Paris Saint-Germain. Auteur de deux réalisations et de cinq passes décisives en 35 matchs disputés cette saison, l’international U19 tricolore (2 sélections) sort d’une belle saison avec les U19 parisiens, avec un titre de champion de France de la catégorie et une victoire en Coupe Gambardella.

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Assab va d’abord prendre part à la reprise du groupe professionnel, qui démarre par des tests physiques et médicaux ce lundi et mardi. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée d’Aymen Assab en provenance du Paris Saint-Germain. Le jeune milieu de terrain, qui fêtera ses 18 ans le 18 juillet, participe à la reprise de l’entraînement du groupe pro, en compagnie de jeunes joueurs de l’Academy », a communiqué l’ASM sur son compte officiel.

Pub. le - MAJ le
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