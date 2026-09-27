Raphaël Varane dévoile ce que va apporter Zinédine Zidane aux Bleus

Pendant près de cinq ans sous la direction de Zinédine Zidane au Real Madrid (2016-2018 puis 2019-2021), Raphaël Varane a pu découvrir de l’intérieur tous les rouages de la méthode du nouveau sélectionneur des Bleus. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le champion du monde 2018 a évoqué ce que ZZ allait apporter sur le banc de l’équipe de France, et ce qui le caractérisait par rapport aux autres entraîneurs. «On ne parle pas à Zizou comme on parle à un joueur, mais on a l’impression qu’il nous comprend comme s’il l’était encore. Il veut que les joueurs adhèrent sans avoir à leur imposer. Il donne plus de conseils que de consignes. C’est pour ça qu’il suit beaucoup son instinct, mais aussi le ressenti des joueurs. Zidane n’est pas celui qui fait le plus de bruit, mais il est écouté. La notion de plaisir reste au cœur de son discours. Il a des mots directs, simples. Il s’appuie seulement sur quelques messages, va à l’essentiel. Il cherche l’efficacité», explique Varane.

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Mais derrière son calme apparent, Zidane sait hausser le ton quand les circonstances le réclament. «Ca ne veut pas dire qu’il n’a pas de caractère ou ne s’énerve jamais, ajoute Varane. Évidemment, il y a des situations où il y a besoin de secouer un peu le groupe, mais ce n’est pas ce qui le caractérise dans l’approche globale. Il a cette capacité à mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Parfois, ça peut être simplement un petit ajustement sur le placement défensif, comme avec Cristiano Ronaldo ou Isco, qui avaient des rôles hybrides entre la phase offensive et défensive au Real. Il a cette capacité à identifier les besoins de l’équipe, où se trouvent les espaces, aussi, et de les attribuer aux qualités de chacun.»