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Ligue des Champions

LdC : Sima égalise et redonne espoir à Lens contre le Slavia Prague

Par Aurélien Macedo
1 min.
Slavia Prague - Lens @Maxppp
Slavia 2-3 Lens

Malmené pendant 45 minutes par le Slavia Prague ce jeudi soir en Ligue des Champions, le Racing Club de Lens pensait vivre une première journée moins compliquée. Les Artésiens ont pourtant réussi à se retrouver en supériorité numérique suite au carton rouge de Mikuláš Konečný (49e), seulement quatre minutes après son entrée en jeu.

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Mais Lens n’a pas pu en profiter bien longtemps. Trouvé sur la droite de la surface, Danijel Šturm s’est joué de Kyllian Antonio avant d’envoyer un missile dans la lucarne droite du pauvre Robin Risser, impuissant sur cette action (51e). Dos au mur, Lens a toutefois su égaliser grâce à Abdallah Sima à un quart de la fin (73e). Le Sénégalais a arraché le 1-1 avec opportunisme.

Pub. le - MAJ le
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