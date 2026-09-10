LdC : Sima égalise et redonne espoir à Lens contre le Slavia Prague
Malmené pendant 45 minutes par le Slavia Prague ce jeudi soir en Ligue des Champions, le Racing Club de Lens pensait vivre une première journée moins compliquée. Les Artésiens ont pourtant réussi à se retrouver en supériorité numérique suite au carton rouge de Mikuláš Konečný (49e), seulement quatre minutes après son entrée en jeu.
ABDALLAH SIMA RELANCE LE RC LENS FACE AU SLAVIA PRAGUE ⚡️— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 10, 2026
Le premier but de la saison lensoise en Ligue des champions est là 🤩#SLALEN | #UCL pic.twitter.com/1MUpPz7sKg
Mais Lens n’a pas pu en profiter bien longtemps. Trouvé sur la droite de la surface, Danijel Šturm s’est joué de Kyllian Antonio avant d’envoyer un missile dans la lucarne droite du pauvre Robin Risser, impuissant sur cette action (51e). Dos au mur, Lens a toutefois su égaliser grâce à Abdallah Sima à un quart de la fin (73e). Le Sénégalais a arraché le 1-1 avec opportunisme.
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