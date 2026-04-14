PSG : Luis Enrique dévoile son coup tactique contre Liverpool

Un ouf de soulagement. Comme attendu, ce fut dur pour le PSG à Anfield dans ce quart de finale retour de Ligue des Champions. Dominateur et en manque de réalisme en première période, dominé et regroupé derrière en seconde période, le PSG a su exploiter les espaces laisse dans le dos de Liverpool pour aller chercher sa qualification dans le dernier carré (2-0). Les arrêts de Safonov et le doublé de Dembélé pour conclure les contres ont permis au PSG de passer au prochain tour pour le plus grand bonheur de Luis Enrique.

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«Si tu analyses ce qu’il s’est passé l’an dernier, tu peux voir quel match on allait avoir. Je suis très fier aujourd’hui parce que spécialement en première mi-temps, on a contrôlé le match, on a joué dans la moitié adverse. C’est une chose très difficile à faire dans ce stade et cette ambiance. On a fait une très bonne première mi-temps», assure l’Asturien, qui n’a pas hésité à demander à ses joueurs de jouer différemment en seconde période, au moment où la pression des Reds était la plus forte.

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Luis Enrique assume ses ajustements tactiques

«La seconde période, il y a eu de la souffrance, nous le savions. On a fait ce qu’il fallait faire quand on n’a pas le ballon. Ils ont pris beaucoup des risques et nous savions qu’on allait avoir des contres et on a marqué des buts. Je pense que, sur les deux matchs, on mérite d’être qualifié», poursuit le technicien sur Canal +, particulièrement fier de l’attitude et de l’implication des siens pour aller chercher cette qualification où il faudra affronter le Real Madrid ou le Bayern Munich.

«On a cherché à faire des petites choses différentes de ce que nous faisons d’habitude, analyse-t-il. Je pense que les joueurs ont cette capacité à les identifier et à savoir de quel type on a besoin en fonction du match. On a joué plus long ce soir, car on savait qu’il y aurait des espaces. On peut parler d’un match incroyable d’une équipe qui est encore championne d’Europe et qui veut aller plus loin». Le champion d’Europe est toujours en lice pour réaliser son fameux back-to-back.