Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

OL : Fonseca donne des nouvelles de Tolisso

Par Valentin Feuillette
Corentin Tolisso, buteur avec l'OL @Maxppp
Metz 2-5 Lyon

L’OL enchaîne une nouvelle victoire en Ligue 1 en dominant le FC Metz (2-5), grâce notamment à un triplé d’Endrick. Seul bémol de ce fabuleux succès collectif, la sortie sur blessure de Corentin Tolisso à la mi-temps. Paulo Fonseca a tenu à donner des nouvelles de son milieu.

La suite après cette publicité

«On a eu un problème avec Tolisso. Il a un petit problème musculaire. On va voir avec les docteurs. C’est un joueur important pour nous. Il a été décisif», a déclaré l’entraîneur portugais au micro de Ligue 1+, après la victoire des Gones en Moselle.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Corentin Tolisso

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Corentin Tolisso Corentin Tolisso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier