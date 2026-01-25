OL : Fonseca donne des nouvelles de Tolisso

L’OL enchaîne une nouvelle victoire en Ligue 1 en dominant le FC Metz (2-5), grâce notamment à un triplé d’Endrick. Seul bémol de ce fabuleux succès collectif, la sortie sur blessure de Corentin Tolisso à la mi-temps. Paulo Fonseca a tenu à donner des nouvelles de son milieu.

«On a eu un problème avec Tolisso. Il a un petit problème musculaire. On va voir avec les docteurs. C’est un joueur important pour nous. Il a été décisif», a déclaré l’entraîneur portugais au micro de Ligue 1+, après la victoire des Gones en Moselle.