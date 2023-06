PSG : le joli geste de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé au grand coeur. Samedi, le joueur du PSG a involontairement touché avec le ballon une supportrice présente à la Meinau lors de l’échauffement. Il s’est rapidement rendu aux côtés de la spectatrice, en sang et KO. Questionné par France 3, elle a évoqué cet épisode et le comportement du Français à son égard.

«J’ai ressenti une grande douleur, j’étais KO, je n’ai rien compris. J’étais stressée, j’étais sous le choc, j’ai eu très peur. Je me souviens d’avoir vu Kylian me prendre le bras et m’amener voir les secouristes. Il est resté plusieurs minutes (…) Il a un grand cœur, il est très gentil, là, j’en ai eu la preuve. Moi qui voulais le voir jouer, je l’ai vu de près. C’est une très belle personne (…) Kylian est venu me voir plusieurs fois, je crois, c’est dommage parce que vu l’état dans lequel j’étais, je n’ai même pas pu profiter de sa présence.» Il m’a même fait un câlin. Il lui a aussi offert un maillot. «Je ne devais vraiment pas être dans mon état normal, j’ai même oublié de lui demander de me le dédicacer. Peut-être un jour, mais pas tout de suite, je vais attendre que mon nez soit en état», a-t-elle avoué.

