LdC : Paulo Fonseca réagit au tirage au sort de l’OL

L’Olympique Lyonnais connaît son adversaire. Les pensionnaires du Groupama Stadium, quatrièmes de Ligue 1 la saison dernière, vont affronter le Sparta Prague lors du troisième tour préliminaire de l’UEFA Champions League. Paulo Fonseca a réagi au micro d’OL Play après le tirage au sort.

La suite après cette publicité

« C’est une très bonne équipe, qui ressemble beaucoup au Slavia Prague qu’on a joué vendredi dernier en match amical. Pour moi, c’était l’adversaire le plus difficile de ce tirage au sort. On s’attend à une rencontre compliquée, physique, avec un marquage individuel, mais on aura nos chances dans cette double confrontation. On va continuer à bien se préparer d’ici là et à étudier cet adversaire dans les détails. On est content de retrouver Adam Karabec, qui a laissé un très bon souvenir ici. C’est un joueur très professionnel et on sera tous contents de le revoir. Je suis content aussi qu’on puisse recevoir au match retour, car on aura le soutien de nos supporters.»