OL : Paulo Fonseca baisse les armes face au PSG

Ce lundi, Paulo Fonseca a reconnu la difficulté de la tâche face au Paris Saint-Germain après la défaite de l’Olympique Lyonnais (2-0). L’entraîneur portugais a toutefois salué la prestation tactique de son équipe et l’engagement de ses joueurs face à un adversaire de grande qualité au micro de Ligue 1+ : «vraiment compliqué de jouer contre le PSG. On a fait un bon match tactiquement mais la qualité des joueurs du PSG a fait la différence. Je suis satisfait du niveau de mon équipe et du comportement de mes joueurs. C’est difficile de faire plus en ce moment», a-t-il déclaré.

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Malgré le résultat, le technicien lyonnais retient donc des éléments positifs de la performance de ses hommes. Fonseca est également revenu sur les choix tactiques effectués pour tenter de mettre en difficulté les Parisiens, notamment dans l’entrejeu. «Pour créer face à Paris, il faut prendre du risque. On a essayé d’avoir le surnombre au milieu. Luis a changé et a mis Akliouche pour faire un 4 contre 4. On a bien joué, il y a eu des moments shorts mais nous avons bien tenu. Il y a eu pas mal de bonnes séquences», a-t-il expliqué.