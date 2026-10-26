Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

OL : Paulo Fonseca baisse les armes face au PSG

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp
PSG 2-0 Lyon
winamax
1 1.30 N 5.75 2 7.00 1er pari remboursé

Ce lundi, Paulo Fonseca a reconnu la difficulté de la tâche face au Paris Saint-Germain après la défaite de l’Olympique Lyonnais (2-0). L’entraîneur portugais a toutefois salué la prestation tactique de son équipe et l’engagement de ses joueurs face à un adversaire de grande qualité au micro de Ligue 1+ : «vraiment compliqué de jouer contre le PSG. On a fait un bon match tactiquement mais la qualité des joueurs du PSG a fait la différence. Je suis satisfait du niveau de mon équipe et du comportement de mes joueurs. C’est difficile de faire plus en ce moment», a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

Malgré le résultat, le technicien lyonnais retient donc des éléments positifs de la performance de ses hommes. Fonseca est également revenu sur les choix tactiques effectués pour tenter de mettre en difficulté les Parisiens, notamment dans l’entrejeu. «Pour créer face à Paris, il faut prendre du risque. On a essayé d’avoir le surnombre au milieu. Luis a changé et a mis Akliouche pour faire un 4 contre 4. On a bien joué, il y a eu des moments shorts mais nous avons bien tenu. Il y a eu pas mal de bonnes séquences», a-t-il expliqué.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Paulo Fonseca

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier