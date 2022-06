PSG : l'avis fort d'Éric Roy sur Christophe Galtier

Interviewé par Le Parisien, l’ancien milieu de terrain français, Éric Roy, a évoqué la possible arrivée de Christophe Galtier au PSG. L’ancien footballeur qui est devenu aujourd’hui consultant, a loué les qualités de l’actuel coach de Nice et pense qu’il réussira parfaitement à gérer les stars du vestiaire parisien.

« Sa relation de travail avec Campos, le fait que l’entraîneur et le directeur sportif auront enfin une relation saine à Paris, ça me rassure plus que je ne m’inquiète de la capacité de Christophe à gérer Messi et Neymar. On donne toujours plus de crédit à ce qui vient de l’extérieur, on idéalise ce qui vient de l’étranger. Mais Christophe a mérité d’avoir du crédit auprès des observateurs du football français. En tant qu’entraîneur, il a quand même un truc. Je ne vois pas pourquoi il ferait moins bien que les autres », a déclaré Éric Roy au sujet du futur coach parisien.