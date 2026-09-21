OM : la colère noire des supporters contre l’arbitrage

Après la défaite de l’OM face au PSG (1-2) dimanche soir au Vélodrome, la frustration marseillaise ne s’est pas limitée au résultat. Au micro de Hugo Décrypte Marseille, plusieurs Olympiens sont revenus sur une action qui fait débat, celle impliquant Amine Gouiri et Désiré Doué dans la surface parisienne juste avant la pause. Lancé dans la surface, l’attaquant marseillais a été touché par la jambe du Parisien, mais François Letexier n’a pas sifflé penalty et la VAR n’est pas intervenue. Une décision qui a rapidement provoqué les réactions côté marseillais, certains estimant que le contact justifiait un penalty, tandis que d’autres ont considéré que Gouiri avait déjà perdu le ballon et que l’action pouvait être laissée à l’interprétation de l’arbitre.

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Les Marseillais ont affiché leur agacement au micro de Hugo Décrypte Marseille concernant cet arbitrage. Une polémique qui s’ajoute à un contexte particulièrement lourd pour l’OM, battu pour la quatrième fois consécutive en Ligue 1 et désormais 17e au classement après cette 5e journée. Paris avait ouvert le score par Ferran Torres à la 66e minute, Angel Gomes avait égalisé six minutes plus tard, avant que Marquinhos ne redonne l’avantage au PSG à la 74e. L’OM a également terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Timothy Weah à la 77e.