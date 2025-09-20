Menu Rechercher
Ligue 1

Nantes : la cinglante banderole de la Brigade Loire contre Rongier et Merlin

Par Valentin Feuillette
1 min.
Quentin Merlin face à l'OM @Maxppp
Nantes 2-2 Rennes

Les deux anciens joueurs du FC Nantes, aujourd’hui cadres du Stade Rennais, Valentin Rongier et Quentin Merlin, ont été accueillis sous un flot d’insultes à la Beaujoire. Les supporters nantais n’ont pas digéré leur départ vers Rennes cet été et l’ont fait savoir dès l’échauffement, brandissant un message virulent pour marquer leur colère.

😆 La Brigade Loire c'est des malades

@GaelPicard

#FCNSRFC #Ligue1
«Rongier/Merlin : vous êtes aussi fidèles avec votre club formateur qu’avec vos meufs finalement.» Formés à la Jonelière, les deux joueurs symbolisent pour beaucoup une trahison envers leur club formateur. Leur signature chez le rival historique a ravivé l’amertume des fidèles du FC Nantes et donné le ton d’un derby sous haute tension.

