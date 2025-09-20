Nantes : la cinglante banderole de la Brigade Loire contre Rongier et Merlin

Les deux anciens joueurs du FC Nantes, aujourd’hui cadres du Stade Rennais, Valentin Rongier et Quentin Merlin, ont été accueillis sous un flot d’insultes à la Beaujoire. Les supporters nantais n’ont pas digéré leur départ vers Rennes cet été et l’ont fait savoir dès l’échauffement, brandissant un message virulent pour marquer leur colère.

«Rongier/Merlin : vous êtes aussi fidèles avec votre club formateur qu’avec vos meufs finalement.» Formés à la Jonelière, les deux joueurs symbolisent pour beaucoup une trahison envers leur club formateur. Leur signature chez le rival historique a ravivé l’amertume des fidèles du FC Nantes et donné le ton d’un derby sous haute tension.