Ligue 1
Nantes : la cinglante banderole de la Brigade Loire contre Rongier et Merlin
1 min.
@Maxppp
Les deux anciens joueurs du FC Nantes, aujourd’hui cadres du Stade Rennais, Valentin Rongier et Quentin Merlin, ont été accueillis sous un flot d’insultes à la Beaujoire. Les supporters nantais n’ont pas digéré leur départ vers Rennes cet été et l’ont fait savoir dès l’échauffement, brandissant un message virulent pour marquer leur colère.
Météo Foot Maps Infos & Stats @MeteoFootMaps – 16:56 Voir sur X
«Rongier/Merlin : vous êtes aussi fidèles avec votre club formateur qu’avec vos meufs finalement.» Formés à la Jonelière, les deux joueurs symbolisent pour beaucoup une trahison envers leur club formateur. Leur signature chez le rival historique a ravivé l’amertume des fidèles du FC Nantes et donné le ton d’un derby sous haute tension.
