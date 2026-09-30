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Ligue des Champions

LdC (F) : l’OL Lyonnes et Chelsea se quittent dos à dos pour le retour de Sonia Bompastor

Par Allan Brevi
1 min.
Sonia Bompastor, la coach de l'OL @Maxppp
Lyon 0-0 Chelsea

Après le match nul arraché par le Paris FC face à Arsenal (2-2) un peu plus tôt, l’OL Lyonnes a également été tenu en échec ce mercredi soir en Ligue des Champions féminine. Les Lyonnaises, qui avaient aligné plusieurs cadres comme Salma Bacha et Marie-Antoinette Katoto, ainsi que Wendie Renard sur le banc, n’ont pas réussi à faire la différence face à Chelsea, dirigé par Sonia Bompastor, ancienne coach de l’OL. Malgré plusieurs situations et huit minutes de temps additionnel, les deux équipes n’ont jamais trouvé l’ouverture et se sont séparées sur un 0-0.

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Ce résultat permet néanmoins à Lyon de conserver sa deuxième place, derrière un FC Barcelone impressionnant, large vainqueur de la Roma (6-0). Chelsea occupe de son côté la cinquième position. Comme le Paris FC face à Arsenal, l’OL repart donc avec un point au terme d’une soirée où les deux clubs français n’ont pas réussi à s’imposer.

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