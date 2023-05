Serie A : l’Inter Milan renverse l’AS Rome et reste en course pour l’Europe

Même si les Napolitains sont officiellement champions d’Italie après 33 ans d’attente, la course pour les places européennes continue de s’intensifier sur cette fin de saison en Serie A. L’Inter Milan se déplaçait dans la capitale pour y affronter l’AS Rome, sur la pelouse de la Stadio Olimpico, lors de la 34ème journée du championnat italien. L’entraîneur italien Simone Inzaghi a décidé de ménager Lautaro Martinez au vu de la demi-finale de Ligue des Champions face à l’AC Milan. Même constat pour José Mourinho qui a laissé sur le banc Paulo Dybala, Tammy Abraham ou encore Chris Smalling avant le choc européen contre le Bayer Leverkusen. En première période, la bataille était assez équilibrée jusqu’à l’ouverture du score de Federico Dimarco sur un superbe centre au second poteau de Denzel Dumfries (33e).

Dans le second acte, sur une grosse perte de balle romaine, Lautaro Martinez, entré en jeu, a servi en profondeur Romelu Lukaku qui a parfaitement ajusté en face-à-face (74e) pour définitivement mettre à l’abri les Milanais. Suffisant pour verrouiller un précieux succès (0-2). Au classement, l’Inter Milan est classé à la 3ème position et reste ainsi en bonne posture pour se qualifier en Ligue des Champions. La Roma de José Mourinho peine à rebondir et poursuit sa chute avec une triste 6ème place. Le weekend prochain, les Nerazzurri affronteront à domicile Sassuolo, tandis que les Giallorossi iront à Bologne pour défier les Rossoblu, au cours de la 35ème journée du championnat italien.

