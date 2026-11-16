Ligue des Nations : l’Espagne craint déjà de retrouver l’équipe de France

La défaite face à l’Angleterre (2-3) n’a pas seulement mis fin à une série de 45 matches sans perdre pour l’Espagne, elle a également compliqué le parcours de la Roja en Ligue des Nations. Reléguée à la deuxième place du groupe 3, la sélection de Luis de la Fuente devra affronter en quarts de finale l’un des vainqueurs des trois autres groupes de la Ligue A. Avec une contrainte supplémentaire : elle disputera le match retour à l’extérieur. Le tirage au sort aura lieu le 20 novembre prochain à Nyon, et un adversaire est déjà assuré de figurer parmi les possibilités.

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Il s’agit de la France de Zinédine Zidane et Kylian Mbappé. Les Bleus ont validé la première place du groupe 1 et pourraient donc retrouver l’Espagne dès les quarts de finale, prévus en mars 2027. Une perspective qui ne manque pas d’inquiéter la presse espagnole, consciente de la difficulté d’un tel affrontement. La Roja a pourtant pris le dessus sur les Français lors des demi-finales de l’Euro 2024, de la Ligue des Nations 2025 et de la Coupe du monde 2026. Mais cette fois, les hommes de Luis de la Fuente pourraient devoir se déplacer au match retour.

La France accueillerait le match retour

La presse espagnole ne cache pas son inquiétude à l’idée de retrouver les Bleus. Après la défaite contre l’Angleterre, plusieurs médias ibériques présentent la France comme un adversaire particulièrement redoutable pour les quarts de finale. AS évoque même des « rivaux qui donnent des sueurs froides », tandis que Mundo Deportivo parle d’un « adversaire très difficile » en citant la sélection de Zinédine Zidane et Kylian Mbappé. Si l’Espagne a souvent pris le dessus sur les Français ces dernières années, ce revers face aux Anglais rappelle que la Roja n’aborde pas ce rendez-vous avec les mêmes certitudes.

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Les deux autres adversaires potentiels restent à déterminer. Dans le groupe 2, les Pays-Bas de Xavi Hernández sont en position favorable et conserveront la première place en cas de victoire ou de match nul contre l’Allemagne. Les hommes de Jürgen Klopp devront, eux, s’imposer et espérer un faux pas néerlandais, tandis que la Grèce peut également encore se mêler à la course. Dans le groupe 4, le Portugal doit au minimum faire match nul face au pays de Galles pour terminer premier. Le Danemark peut toutefois lui ravir la tête en cas de victoire contre la Norvège et de défaite portugaise.