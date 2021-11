PSG : Lionel Messi et Neymar plus autant amis qu’au Barça ?

La suite après cette publicité

Le trio offensif du Paris Saint-Germain a été la cible de toutes les critiques mercredi soir après la défaite face à Manchester City (2-1), notamment Neymar et Lionel Messi. Le premier n’a plus marqué en Ligue des Champions depuis sept rencontres, la plus longue série de sa carrière dans la compétition.

L’Argentin a pour sa part été auteur de seulement quatre buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Les deux joueurs ne semblent pas retrouver la complicité qui était la leur au FC Barcelone sur le terrain, mais qu’en est-il en coulisse ? D’après le journaliste catalan Xavi Torres, « Messi et Neymar ne sont plus aussi amis », a-t-il confié dans l’émission Onze.