Pascal Dupraz ne comprend pas le choix de Benjamin Mendy de vendre sa Coupe du Monde

Le choix de Benjamin Mendy de céder sa réplique de la Coupe du Monde continue de faire réagir. Cette semaine, l’ancien international tricolore a vendu son trophée lors d’enchères menées par la maison américaine Goldin, pour un montant total de 54 000€ (le trophée était légèrement abîmé). Une décision qui a suscité de nombreuses réactions, auxquelles l’intéressé a pris le soin de répondre sur ses réseaux sociaux. Ce dimanche, c’est Pascal Dupraz qui a exprimé son incompréhension dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

La suite après cette publicité

Benjamin Mendy a vendu sa réplique de la Coupe du monde 2018 aux enchères, Dupraz réagit.



🗣️ "Pour avoir une telle aversion à garder un trophée aussi important, je ne vois pas d'autres raisons que celle financière. C'est bien la dernière chose que je vendrais" pic.twitter.com/hmnXl9tGqO — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) August 2, 2026

«Il fait ce qu’il veut, il a bien fait de le préciser, mais franchement, tu as gagné une Coupe du Monde, tu la vends… Je ne vois pas d’autre explication (que le besoin d’argent). Pour avoir une telle aversion à garder un trophée aussi important… rendons-nous compte, ils sont combien en France à avoir été champions du Monde ? On l’a gagnée deux fois, ce sont des listes de 23 (joueurs), donc ils sont 46 joueurs. C’est la dernière chose que je vendrais. Tu vends ton trophée, tu vends ton âme au diable en fait.»