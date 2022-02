Bordeaux : les premières déclarations de Marcelo

En conférence de presse de présentation ce mardi, le nouveau défenseur des Girondins de Bordeaux, Marcelo est revenu sur la fin de son aventure lyonnaise et sur son nouveau défi à Bordeaux. Le Brésilien de 34 ans qui n'a plus joué en Ligue 1 depuis août dernier, avait été mis à l'écart du groupe professionnel de l'OL et jouait avec l'équipe réserve.« C’était un moment très difficile, mais ça m’a rappelé des moments quand j’étais petit. Ça m’a permis de retrouver de la motivation pour jouer au football. J’ai passé de très bons moments avec les jeunes et avec le coach de la réserve. », a expliqué le défenseur en revenant sur son passage dans la réserve lyonnaise.

L'ancien Gone qui s'est engagé jusqu'en juin prochain avec Bordeaux veut apporter son expérience aux Girondins, actuellement 19e de Ligue 1. « Je peux encore montrer que Marcelo est un très bon joueur. J’ai 34 ans, mais l’âge n’est pas un problème. Je travaille beaucoup », a déclaré le défenseur qui a disputé 121 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée en France en 2017.