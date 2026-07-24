Le CIO rejette une plainte contre Gianni Infantino

L’attaque de FairSquare en justice contre Gianni Infantino n’aura pas abouti. Bien qu’elle ait saisi la commission d’éthique du Comité international olympique (CIO) contre le président de la FIFA pour ses supposées « violations répétées de la neutralité politique », l’ONG britannique de défense des droits humains a vu sa plainte rejetée. L’organisation reprochait surtout au patron de l’instance mondiale sa proximité affichée avec le président des États-Unis, Donald Trump.

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Pour le CIO, cette affaire ne relevait pas de sa compétence. « La commission d’éthique du CIO a constaté que, conformément à la charte olympique, chaque fédération internationale garde son indépendance et l’autonomie de sa gouvernance », a expliqué un porte-parole de l’instance. Une décision qui intervient alors que Gianni Infantino est plus que jamais critiqué après de nombreuses polémiques ayant précédé et durant ce Mondial. Le président de la FIFA avait notamment attribué un « Prix FIFA de la paix » à Trump en décembre 2025. L’annulation du carton rouge de Folarin Balogun avait aussi fait débat. Il y a quelques jours, c’est la Fédération norvégienne de football qui a porté plainte contre Infantino.