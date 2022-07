Amical : Manchester United bat Melbourne, Martial encore buteur

Manchester United prolonge sa tournée mondiale. Après avoir étrillé Liverpool (4-0) en Thaïlande il y a quelques jours, le club anglais a cette fois battu le Melbourne Victory en Australie sur le score de 4-1 et poursuit sa bonne préparation avant d'affronter Crystal Palace le 19 juillet.

Après l'ouverture du score signée Christopher Oikonomidis (5e), les Red Devils ont renversé la situation juste avant la pause grâce à des buts de McTominay (43e) et de Martial (45e), son second dans cette préparation estivale. Rasfhord (78e) et Chong (90e) ont assuré le succès des leurs en fin de match.