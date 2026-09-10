Le Real Madrid est déjà prêt à se séparer d’Endrick

Les saisons passent et les problèmes restent au Real Madrid. La défense merengue est encore loin de donner pleinement satisfaction comme l’a montré le match de C1 face à l’Inter malgré la victoire. Il faut aussi trouver un équilibre dans cette formation peuplée de stars qui n’arrivent pas toujours à cohabiter. Les attaquants, notamment Kylian Mbappé et Vinicius Jr, sont priés de faire plus d’efforts défensifs par la presse espagnole et par certains supporters. Bref, le chantier est encore immense pour José Mourinho qui a accepté de relever le défi. Une mission taillée sur mesure pour le Special One, qui veut remettre de l’ordre sur le terrain mais aussi dans un vestiaire qui a implosé l’an dernier. Pour y parvenir, il veut bâtir une équipe solide et joueuse dans l’idéal. Mais le chemin est encore long.

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Une concurrence à tous les postes pour Endrick

D’autant qu’il doit aussi faire des choix, lui qui a entre les mains un effectif peuplé de stars et de joueurs de qualité. C’est le cas en attaque. Cet été, Mourinho a laissé filer Gonzalo Garcia à Fulham. Un élément qu’il avait retenu au départ, séduit par son profil durant la reprise. Mais il lui a finalement ouvert la porte, tout en demandant au Real Madrid de recruter un attaquant à la Joselu, à savoir un supersub capable d’entrer et d’apporter des buts. Les Merengues lui ont ainsi offert Carlos Espi. Une arrivée qui n’a pas fait les affaires d’Endrick, qui a eu un nouveau concurrent dans les pattes. Beaucoup pensaient d’ailleurs que le Brésilien, de retour à Madrid après 6 mois plutôt corrects à Lyon en prêt (8 buts, 8 assists en 21 apparitions), allait de nouveau être prêté.

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Mais José Mourinho a mis son véto. Il a clairement fait savoir à Endrick qu’il comptait sur lui pour évoluer en attaque ou sur l’aile droite. Problème, la concurrence est féroce et le joueur de 20 ans risque de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu. En pointe, Kylian Mbappé (27 ans, 5 buts en 5 matches) est titulaire indiscutable dans l’esprit du staff. Carlos Espi (21 ans, 1 but en 4 matches) est bien parti pour être sa doublure. Il a fait plutôt bonne impression en pré-saison où il a été le meilleur buteur de l’équipe, puis ensuite sur le peu de temps de jeu qu’il a pu avoir en compétitions officielles. En ce qui concerne le poste d’ailier droit, l’international auriverde a aussi du souci à se faire. Si on met de côté Rodrygo (25 ans) qui est toujours en convalescence, Endrick doit batailler avec Yan Diomandé (19 ans, 5 apparitions), acheté pour 140 M€ (bonus compris) et Brahim Diaz (27 ans, 1 assist en 3 apparitions).

Un prêt cet hiver n’est pas impossible

Il ne faut pas oublier non plus Arda Güler (21 ans, 1 but, 1 assist en 4 apparitions) qui a aussi été utilisé à ce poste. Autant dire que l’attaquant brésilien va devoir se battre pour jouer. Il devra aussi vite marquer des points. Pour le moment, il n’a pas encore pu jouer de match officiel cette saison. En effet, il a été victime d’une blessure musculaire qui l’a empêchée de démarrer ce nouvel exercice à temps. Lundi, José Mourinho a donné de ses nouvelles. « Demain (mardi) il sera peut-être prêt à jouer 5 ou 10 minutes, grand maximum. Et c’est tout. Il s’est entraîné hier pour la première fois avec l’équipe. Il n’a pas joué depuis… Budapest ou l’Autriche, lors d’un match amical. Il n’est pas en condition pour plus de 5 à 10 minutes. Mais comme nous avons tant de places libres sur le banc, il est là. Et peut-être qu’il doit jouer 5 minutes. C’est un joueur offensif, qui jouera en attaque. Rassurez-vous, il ne sera ni latéral ni défenseur central. Ce sera un attaquant.»

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Dans le groupe madrilène face à l’Inter, le joueur né en 2006 est resté scotché sur le banc (0 minute jouée cette saison). Si pour le moment il n’a pas encore pu montrer ce qu’il a dans le ventre, le Brésilien aura quelques occasions. Interrogé par The Athletic, une source proche du Real Madrid, qui précise que les Merengues sont prudents concernant sa reprise afin d’éviter une rechute, a indiqué : « il est confiant car Mourinho lui a dit qu’il serait un joueur important et qu’il aurait du temps de jeu.» Mais cela ne rassure pas pour autant le clan Endrick. The Athletic révèle que certains proches de l’attaquant «doutent de la régularité de son temps de jeu, raison pour laquelle un bilan sera effectué avant le mercato hivernal». Et justement, le média anglais précise que le Real Madrid va réexaminer sa situation en janvier et qu’un nouveau prêt est tout à fait envisageable. De quoi déjà mettre une certaine pression au joueur, qui sait que son club n’exclut déjà pas cette option.