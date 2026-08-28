Ligue Europa : fortunes diverses pour l’OL, l’OM et le Stade Rennais

Après la Ligue des Champions, voici la petite sœur. C’est au tour de la Ligue Europa d’effectuer son tirage au sort de sa première phase. Comme hier, la cérémonie se déroulait à Monaco et concernait trois équipes françaises : l’OL, l’OM et le Stade Rennais. Les deux olympiques étaient reversés dans le chapeau 1, leur offrant un statut de têtes de série, là où les Bretons sont tombés dans le chapeau 2.

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Malgré cela, ça n’a pas empêché les deux Olympiques d’être bien servis. Les Gones auront droit à un gros morceau avec la réception du Bayer Leverkusen notamment et un déplacement au Pays Basque contre la Real Sociedad. Il faudra également recevoir l’Union Saint-Gilloise, Crystal Palace avec le retour de Pierre Sage au Groupama Stadium et Lillestrom. Enfin, l’OL ira à Anderlecht, à Bialystok contre le Jagiellonia, puis à Hoffenheim.

De gros déplacements pour l’OM

L’OM s’en est tiré un peu mieux que son homologue, malgré des voyages du côté de Leverkusen, du Celtic Park, à Graz avant d’aller à Istanbul contre Besiktas. Ce sont surtout les déplacements qui ne seront pas simples. Au Vélodrome, cela s’annonce bien plus abordable car il faudra recevoir l’Olympiakos, Anderlecht, le Celta de Vigo et le Levski Sofia.

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Enfin, pour le Stade Rennais, c’est un tirage équilibré avec un gros déplacement du côté du Juventus Stadium. Il y aura des déplacements au Sparta Prague, au Sturm Graz et à Nimègue aux Pays-Bas. Au Roazhon Park, les Bretons seront en position de force en recevant l’Olympiakos, le Dinamo Zagreb, l’Omonia Nicosie et les Grecs de Crète.

Le tirage intégral :

Equipes du chapeau 1 :

Bayer Leverkusen (Allemagne) : Olympique Lyonnais (France), Olympique de Marseille (France), Dinamo Zagreb (Croatie), RB Salzbourg (Autriche), Lech Poznan (Pologne), Celje (Slovénie), Besiktas (Turquie), OFI Crete (Grèce)

Benfica Lisbonne (Portugal) : AC Milan (Italie), AZ Alkmaar (Pays-Bas), Viktoria Plzen (Tchéquie), Celtic (Ecosse), Lech Poznan (Pologne), Omonia (Chypre), NEC Nimègue (Pays-Bas), OFI Crete (Grèce)

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Juventus Turin (Italie) : AZ Alkmaar (Pays-Bas), Real Sociedad (Espagne), Ferencváros (Hongrie), Stade Rennais (France), Omonia (Chypre), Celta Vigo (Espagne), H. Beer-Sheva (Israël), NEC Nimègue (Pays-Bas)

AC Milan (Italie) : Benfica Lisbonne (Portugal), Olympiakos (Grèce), Ferencváros (Hongrie), RB Salzbourg (Autriche), Bournemouth (Angleterre), Sunderland (Angleterre), Levski Sofia (Bulgarie), Ararat-Armenia (Arménie)

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Olympique Lyonnais (France) : Bayer Leverkusen (Allemagne), Real Sociedad (Espagne), Union Saint-Gilloise (Belgique), Anderlecht (Belgique), Crystal Palace (Angleterre), Jagiellonia (Pologne), Hoffenheim (Allemagne), Lillestrom (Norvège)

AZ Alkmaar (Pays-Bas) : Benfica Lisbonne (Portugal), Juventus Turin (Italie), Dinamo Zagreb (Croatie), Sparta Prague (Tchéquie), Sturm Graz (Autriche), Sunderland (Angleterre), H. Beer-Sheva (Israël), Ararat-Armenia (Arménie)

Olympiakos (Grèce) : AC Milan (Italie), Olympique de Marseille (France), Sparta Prague (Tchéquie), Stade Rennais (France), Celje (Slovénie), Jagiellonia (Pologne), Hoffenheim (Allemagne), Besiktas (Turquie), Torreense (Portugal)

Real Sociedad (Espagne) : Juventus Turin (Italie), Olympique Lyonnais (France), Viktoria Plzen (Tchéquie), Union Saint-Gilloise (Belgique), Crystal Palace (Angleterre), Bournemouth (Angleterre), Torreense (Portugal), Lillestrom (Norvège)

Olympique de Marseille (France) : Bayer Leverkusen (Allemagne), Olympiakos (Grèce), Celtic (Ecosse), Anderlecht (Belgique), Sturm Graz (Autriche), Celta Vigo (Espagne), Besiktas (Turquie), Levski Sofia (Bulgarie)

Equipes du chapeau 2 :

Ferencváros (Hongrie) : Juventus Turin (Italie), AC Milan (Italie), Viktoria Plzen (Tchéquie), Celtic (Ecosse), Lech Poznan (Pologne), Celje (Slovénie), Hoffenheim (Allemagne), Torreense (Portugal)

Viktoria Plzen (Tchéquie) : Benfica Lisbonne (Portugal), Real Sociedad (Espagne), Ferencváros (Hongrie), Union Saint-Gilloise (Belgique), Bournemouth (Angleterre), Jagiellonia (Pologne), Lillestrom (Norvège), Levski Sofia (Bulgarie)

Union Saint-Gilloise (Belgique) : Olympique Lyonnais (France), Real Sociedad (Espagne), Viktoria Plzen (Tchéquie), Celtic (Ecosse), Lech Poznan (Pologne), Celta Vigo (Espagne), Besiktas (Turquie), H. Beer-Sheva (Israël)

Dinamo Zagreb (Croatie) : Bayer Leverkusen (Allemagne), AZ Alkmaar (Pays-Bas), Stade Rennais (France), Anderlecht (Belgique), Sturm Graz (Autriche), Sunderland (Angleterre), H. Beer-Sheva (Israël), NEC Nimègue (Pays-Bas)

RB Salzbourg (Autriche) : Bayer Leverkusen (Allemagne), AC Milan (Italie), Sparta Prague (Tchéquie), Anderlecht (Belgique), Crystal Palace (Angleterre), Celje (Slovénie), Levski Sofia (Bulgarie), Ararat-Armenia (Arménie)

Celtic (Ecosse) : Benfica Lisbonne (Portugal), Olympique de Marseille (France), Ferencváros (Hongrie), Union Saint-Gilloise (Belgique), Omonia (Chypre), Celta Vigo (Espagne), Besiktas (Turquie), Torreense (Portugal)

Sparta Prague (Tchéquie) : AZ Alkmaar (Pays-Bas), Olympiakos (Grèce), RB Salzbourg (Autriche), Stade Rennais (France), Crystal Palace (Angleterre), Bournemouth (Angleterre), Lillestrom (Norvège), Ararat-Armenia (Arménie)

Stade Rennais (France) : Juventus Turin (Italie), Olympiakos (Grèce), Dinamo Zagreb (Croatie), Sparta Prague (Tchéquie), Sturm Graz (Autriche), Omonia (Chypre), NEC Nimègue (Pays-Bas), OFI Crete (Grèce)

Anderlecht (Belgique) : Olympique Lyonnais (France), Olympique de Marseille (France), Dinamo Zagreb (Croatie), RB Salzbourg (Autriche), Sunderland (Angleterre), Jagiellonia (Pologne), Hoffenheim (Allemagne), OFI Crete (Grèce)

Equipes du chapeau 3 :

Sturm Graz (Autriche) : AZ Alkmaar (Pays-Bas), Olympique de Marseille (France), Dinamo Zagreb (Croatie), Stade Rennais (France), Bournemouth (Angleterre), Celje (Slovénie), Hoffenheim (Allemagne), OFI Crete (Grèce)

Lech Poznan (Pologne) : Bayer Leverkusen (Allemagne), Benfica Lisbonne (Portugal), Ferencváros (Hongrie), Union Saint-Gilloise (Belgique), Crystal Palace (Angleterre), Sunderland (Angleterre), Torreense (Portugal), OFI Crete (Grèce)

Crystal Palace (Angleterre) : Olympique Lyonnais (France), Real Sociedad (Espagne), RB Salzbourg (Autriche), Sparta Prague (Tchéquie), Lech Poznan (Pologne), Jagiellonia (Pologne), Hoffenheim (Allemagne), Besiktas (Turquie)

Bournemouth (Angleterre) : AC Milan (Italie), Real Sociedad (Espagne), Viktoria Plzen (Tchéquie), Sparta Prague (Tchéquie), Sturm Graz (Autriche), Celta Vigo (Espagne), H. Beer-Sheva (Israël), Lillestrom (Norvège)

Sunderland (Angleterre) : AC Milan (Italie), AZ Alkmaar (Pays-Bas), Dinamo Zagreb (Croatie), Anderlecht (Belgique), Lech Poznan (Pologne), Jagiellonia (Pologne), Torreense (Portugal), Levski Sofia (Bulgarie)

Celje (Slovénie) : Bayer Leverkusen (Allemagne), Olympiakos (Grèce), Ferencváros (Hongrie), RB Salzbourg (Autriche), Sturm Graz (Autriche), Omonia (Chypre), NEC Nimègue (Pays-Bas), Ararat-Armenia (Arménie)

Jagiellonia (Pologne) : Olympique Lyonnais (France), Olympiakos (Grèce), Viktoria Plzen (Tchéquie), Anderlecht (Belgique), Crystal Palace (Angleterre), Sunderland (Angleterre), Levski Sofia (Bulgarie), Ararat-Armenia (Arménie)

Omonia (Chypre) : Benfica Lisbonne (Portugal), Juventus Turin (Italie), Celtic (Ecosse), Stade Rennais (France), Celje (Slovénie), Celta Vigo (Espagne), Besiktas (Turquie), NEC Nimègue (Pays-Bas)

Celta Vigo (Espagne) : Juventus Turin (Italie), Olympique de Marseille (France), Union Saint-Gilloise (Belgique), Celtic (Ecosse), Bournemouth (Angleterre), Omonia (Chypre), H. Beer-Sheva (Israël), Lillestrom (Norvège)

Equipes du chapeau 4 :

Hoffenheim (Allemagne) : Olympique Lyonnais (France), Olympiakos (Grèce), Ferencváros (Hongrie), Anderlecht (Belgique), Sturm Graz (Autriche), Lech Poznan (Pologne), Crystal Palace (Angleterre), Besiktas (Turquie), OFI Crete (Grèce)

Besiktas (Turquie) : Bayer Leverkusen (Allemagne), Olympique de Marseille (France), Union Saint-Gilloise (Belgique), Celtic (Ecosse), Crystal Palace (Angleterre), Omonia (Chypre), Hoffenheim (Allemagne), H. Beer-Sheva (Israël)

Torreense (Portugal) : Olympiakos (Grèce), Real Sociedad (Espagne), Ferencváros (Hongrie), Celtic (Ecosse), Lech Poznan (Pologne), Sunderland (Angleterre), Lillestrom (Norvège), Ararat-Armenia (Arménie)

H. Beer-Sheva (Israël) : Juventus Turin (Italie), AZ Alkmaar (Pays-Bas), Union Saint-Gilloise (Belgique), Dinamo Zagreb (Croatie), Bournemouth (Angleterre), Celta Vigo (Espagne), Besiktas (Turquie), OFI Crete (Grèce)

NEC Nimègue (Pays-Bas) : Benfica Lisbonne (Portugal), Juventus Turin (Italie), Dinamo Zagreb (Croatie), Stade Rennais (France), Celje (Slovénie), Omonia (Chypre), Levski Sofia (Bulgarie), Ararat-Armenia (Arménie)

OFI Crete (Grèce) : Bayer Leverkusen (Allemagne), Benfica Lisbonne (Portugal), Stade Rennais (France), Anderlecht (Belgique), Sturm Graz (Autriche), Lech Poznan (Pologne), Hoffenheim (Allemagne), H. Beer-Sheva (Israël)

Lillestrom (Norvège) : Olympique Lyonnais (France), Real Sociedad (Espagne), Viktoria Plzen (Tchéquie), Sparta Prague (Tchéquie), Bournemouth (Angleterre), Celta Vigo (Espagne), Torreense (Portugal), Levski Sofia (Bulgarie)

Levski Sofia (Bulgarie) : AC Milan (Italie), Olympique de Marseille (France), Viktoria Plzen (Tchéquie), RB Salzbourg (Autriche), Sunderland (Angleterre), Jagiellonia (Pologne), NEC Nimègue (Pays-Bas), Lillestrom (Norvège)

Ararat-Armenia (Arménie) : AC Milan (Italie), AZ Alkmaar (Pays-Bas), RB Salzbourg (Autriche), Sparta Prague (Tchéquie), Celje (Slovénie), Jagiellonia (Pologne), Torreense (Portugal), NEC Nimègue (Pays-Bas)